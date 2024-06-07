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ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала - 07.06.2024, ПРАЙМ
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ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала
ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала - 07.06.2024, ПРАЙМ
ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала
ВЭБ и Сбербанк в рамках ПМЭФ объявили о создании нового закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда - "Фонда Первых" - для участия в капитале... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:49+0300
2024-06-07T11:50+0300
россия
сбербанк
вэб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. ВЭБ и Сбербанк в рамках ПМЭФ объявили о создании нового закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда - "Фонда Первых" - для участия в капитале инвестпроектов, его лимит составляет 50 миллиардов рублей, сообщила госкорпорация. "В России создан новый закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд - "Фонд Первых" - для участия в капитале инвестиционных проектов, в том числе в рамках Фабрики проектного финансирования. Об этом ВЭБ.РФ и "Сбер" объявили на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Лимит фонда составляет 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечено, что из этой суммы 33,4 миллиарда рублей готов предоставить "Сбер", 16,6 миллиарда - ВЭБ. Планируемый срок деятельности фонда - 15 лет с возможностью продления. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, сбербанк, вэб
РОССИЯ, Сбербанк, ВЭБ
11:49 07.06.2024 (обновлено: 11:50 07.06.2024)
 
ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала

ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала на 50 миллиардов рублей

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип Сбера
Логотип Сбера - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. ВЭБ и Сбербанк в рамках ПМЭФ объявили о создании нового закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда - "Фонда Первых" - для участия в капитале инвестпроектов, его лимит составляет 50 миллиардов рублей, сообщила госкорпорация.
"В России создан новый закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд - "Фонд Первых" - для участия в капитале инвестиционных проектов, в том числе в рамках Фабрики проектного финансирования. Об этом ВЭБ.РФ и "Сбер" объявили на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Лимит фонда составляет 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечено, что из этой суммы 33,4 миллиарда рублей готов предоставить "Сбер", 16,6 миллиарда - ВЭБ. Планируемый срок деятельности фонда - 15 лет с возможностью продления.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
РОССИЯСбербанкВЭБ
 
 
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