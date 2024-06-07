https://1prime.ru/20240607/fond-848953623.html

ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала

ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала - 07.06.2024, ПРАЙМ

ВЭБ и "Сбер" создали новый фонд акционерного капитала

ВЭБ и Сбербанк в рамках ПМЭФ объявили о создании нового закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда - "Фонда Первых" - для участия в капитале... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:49+0300

2024-06-07T11:49+0300

2024-06-07T11:50+0300

россия

сбербанк

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168372_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfd3f469676648a334539fbe41ca0be3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. ВЭБ и Сбербанк в рамках ПМЭФ объявили о создании нового закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда - "Фонда Первых" - для участия в капитале инвестпроектов, его лимит составляет 50 миллиардов рублей, сообщила госкорпорация. "В России создан новый закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд - "Фонд Первых" - для участия в капитале инвестиционных проектов, в том числе в рамках Фабрики проектного финансирования. Об этом ВЭБ.РФ и "Сбер" объявили на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Лимит фонда составляет 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечено, что из этой суммы 33,4 миллиарда рублей готов предоставить "Сбер", 16,6 миллиарда - ВЭБ. Планируемый срок деятельности фонда - 15 лет с возможностью продления. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, вэб