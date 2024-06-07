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Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне"

Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне" - 07.06.2024, ПРАЙМ

Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне"

Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть гагаузам возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:20+0300

2024-06-07T09:20+0300

2024-06-07T09:30+0300

экономика

россия

гагаузия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть гагаузам возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.Ранее стало известно, что платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки."Мы попытаемся, мы обратимся в очередной раз за помощью к Российской Федерации, чтобы смогли найти возможность действительно как-то помочь нашим людям и чтобы у них была возможность пользоваться дальше услугами "Короны", - сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ-2024, добавив, что получила много звонков и сообщений по этому вопросу.По ее словам, в Кишиневе будут блокировать и эту инициативу, но Гагаузия приложит все усилия, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне""Мы пользовались часто услугой "Короны", могли своим родственникам, своим родным отправлять финансовые средства. К сожалению, как я уже говорила, безграмотная политика PAS, она привела к тотальной нищете народа", - отметила Гуцул.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гагаузия