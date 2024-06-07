Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне" - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/gagauziya-848943213.html
Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне"
Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне" - 07.06.2024, ПРАЙМ
Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне"
Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть гагаузам возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:20+0300
2024-06-07T09:30+0300
экономика
россия
гагаузия
https://cdnn.1prime.ru/img/83588/11/835881163_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_42633edb19d622e1ff1ca6622ba7ae4d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть гагаузам возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.Ранее стало известно, что платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки."Мы попытаемся, мы обратимся в очередной раз за помощью к Российской Федерации, чтобы смогли найти возможность действительно как-то помочь нашим людям и чтобы у них была возможность пользоваться дальше услугами "Короны", - сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ-2024, добавив, что получила много звонков и сообщений по этому вопросу.По ее словам, в Кишиневе будут блокировать и эту инициативу, но Гагаузия приложит все усилия, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне""Мы пользовались часто услугой "Короны", могли своим родственникам, своим родным отправлять финансовые средства. К сожалению, как я уже говорила, безграмотная политика PAS, она привела к тотальной нищете народа", - отметила Гуцул.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83588/11/835881163_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_84127559644b1403846d4da1ba27648a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гагаузия
Экономика, РОССИЯ, ГАГАУЗИЯ
09:20 07.06.2024 (обновлено: 09:30 07.06.2024)
 
Гагаузия обратится к России, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне"

Гуцул: Гагаузия обратится к РФ, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Золотая корона"
Золотая корона - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Гагаузия намерена обратиться к российской стороне, чтобы вернуть гагаузам возможность проводить денежные переводы через систему "Золотая корона", заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
Ранее стало известно, что платежная система "Золотая корона" временно приостановила онлайн-переводы из России в Молдавию, отправить в республику можно лишь наличные через банки.
"Мы попытаемся, мы обратимся в очередной раз за помощью к Российской Федерации, чтобы смогли найти возможность действительно как-то помочь нашим людям и чтобы у них была возможность пользоваться дальше услугами "Короны", - сказала Гуцул агентству на полях ПМЭФ-2024, добавив, что получила много звонков и сообщений по этому вопросу.
По ее словам, в Кишиневе будут блокировать и эту инициативу, но Гагаузия приложит все усилия, чтобы вернуть переводы по "Золотой короне"
"Мы пользовались часто услугой "Короны", могли своим родственникам, своим родным отправлять финансовые средства. К сожалению, как я уже говорила, безграмотная политика PAS, она привела к тотальной нищете народа", - отметила Гуцул.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:30 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯГАГАУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала