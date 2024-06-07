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"Газпром" и азербайджанская SOCAR обсудили взаимодействие в газовой сфере

"Газпром" и азербайджанская SOCAR обсудили взаимодействие в газовой сфере - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Газпром" и азербайджанская SOCAR обсудили взаимодействие в газовой сфере

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент азербайджанской SOCAR Ровшан Наджаф в рамках Петербургского международного экономического форума... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:33+0300

2024-06-07T14:33+0300

2024-06-07T14:33+0300

энергетика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент азербайджанской SOCAR Ровшан Наджаф в рамках Петербургского международного экономического форума рассмотрели ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере, сообщает "Газпром". "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума – 2024 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшана Наджафа... Стороны рассмотрели ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере. Отдельное внимание было уделено ситуации на мировом энергетическом рынке", - говорится в сообщении. Миллер отметил, что, согласно оценкам "Газпрома" на основе официальной статистики, в прошлом году потребление газа в мире увеличилось на 15 миллиардов кубических метров, а с начала 2024 года рост потребления ускорился. По итогам первого квартала текущего года мировое потребление газа выросло более чем на 40 миллиардов кубических метров, или на 3,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Наибольший прирост - 20 миллиардов кубических метров - пришелся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Лидер по потреблению газа в АТР - Китай. В первом квартале он обеспечил две трети прироста спроса в регионе. Объем китайского рынка природного газа уже сейчас превышает совокупный уровень его потребления всеми странами Европейского союза, говорится в сообщении. В то же время в странах Европы объем потребления газа продолжает падать. За первый квартал он сократился на 5 миллиардов кубических метров, или на 3,2% относительно аналогичного периода 2023 года. Наибольшее снижение демонстрируют крупнейшие европейские экономики - Германия, Великобритания и Италия. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, азербайджан, газ