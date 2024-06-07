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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для июня

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для июня - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для июня

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый максимум в 678,2 миллиона кубометров достигнут 4 июня, сообщила... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:59+0300

2024-06-07T14:59+0300

2024-06-07T15:00+0300

россия

газпром

газ

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа российским потребителям для июня, новый максимум в 678,2 миллиона кубометров достигнут 4 июня, сообщила компания."Газпром" обеспечивает россиян рекордными для июня объемами газа… Новый абсолютный рекордный пик – 678,2 миллиона кубометров газа – достигнут 4 июня 2024 года", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Уточняется, что поставки из Единой системы газоснабжения России со 2 по 5 июня шли выше предыдущего рекордного значения для этого месяца (было зафиксировано 5 июня 2023 года – 633,1 миллиона кубометров газа).Поставки на рекордных уровнях продолжаются, подчеркнули в "Газпроме"."Отметим, что "Газпром" обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах Единой системы газоснабжения традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты", – добавляется в сообщении.

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