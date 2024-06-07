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Глава "Газпрома" обсудил с полпредом президента в ЦФО газификацию округа - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Глава "Газпрома" обсудил с полпредом президента в ЦФО газификацию округа
Глава "Газпрома" обсудил с полпредом президента в ЦФО газификацию округа - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава "Газпрома" обсудил с полпредом президента в ЦФО газификацию округа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев обсудили на ПМЭФ ход... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:26+0300
2024-06-07T14:26+0300
энергетика
россия
газификация
догазификация
цфо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев обсудили на ПМЭФ ход газоснабжения и газификации округа, сообщила компания. "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игоря Щеголева. Стороны обсудили ход сотрудничества "Газпрома" с субъектами РФ, входящими в состав ЦФО. Особое внимание было уделено газоснабжению и газификации округа", — говорится в сообщении. "Газпром" активно реализует программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы в округе, в 2021-2023 годах компания построила в ЦФО 182 межпоселковых газопровода, в результате доступ к сетевому газу получили потребители в 430 населенных пунктах. Кроме того, "Газпром" провел реконструкцию и техническое перевооружение 25 газораспределительных станций, что позволило снять ограничения для подключения к газу новых потребителей. В зоне ответственности компании находится догазификация во всех субъектах РФ в ЦФО. В настоящее время газовые сети проложены до границ земельных участков домовладений более 257 тысяч семей, а свыше 153 тысяч из них уже перешли на сетевой газ. Среди других направлений сотрудничества "Газпрома" и субъектов ЦФО — развитие газомоторного рынка. Сегодня на территории округа действует более 70 газозаправочных станции компании. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, газификация, догазификация, цфо
Энергетика, РОССИЯ, газификация, догазификация, ЦФО
14:26 07.06.2024
 
Глава "Газпрома" обсудил с полпредом президента в ЦФО газификацию округа

Глава "Газпрома" обсудил с полпредом президента в ЦФО газификацию округа

© Фото : ПАО «Газпром»Строительство газопровода «Сила Сибири»
Строительство газопровода «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев обсудили на ПМЭФ ход газоснабжения и газификации округа, сообщила компания.
"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024 состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игоря Щеголева. Стороны обсудили ход сотрудничества "Газпрома" с субъектами РФ, входящими в состав ЦФО. Особое внимание было уделено газоснабжению и газификации округа", — говорится в сообщении.
"Газпром" активно реализует программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы в округе, в 2021-2023 годах компания построила в ЦФО 182 межпоселковых газопровода, в результате доступ к сетевому газу получили потребители в 430 населенных пунктах. Кроме того, "Газпром" провел реконструкцию и техническое перевооружение 25 газораспределительных станций, что позволило снять ограничения для подключения к газу новых потребителей.
В зоне ответственности компании находится догазификация во всех субъектах РФ в ЦФО. В настоящее время газовые сети проложены до границ земельных участков домовладений более 257 тысяч семей, а свыше 153 тысяч из них уже перешли на сетевой газ.
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Среди других направлений сотрудничества "Газпрома" и субъектов ЦФО — развитие газомоторного рынка. Сегодня на территории округа действует более 70 газозаправочных станции компании.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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