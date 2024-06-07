Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" подписал соглашения для развития рынка газомоторного топлива - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240607/gazprom-848969355.html
"Газпром" подписал соглашения для развития рынка газомоторного топлива
"Газпром" подписал соглашения для развития рынка газомоторного топлива - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Газпром" подписал соглашения для развития рынка газомоторного топлива
"Газпром" на ПМЭФ подписал ряд соглашений для развития рынка газомоторного топлива РФ, сообщила компания. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:01+0300
2024-06-07T15:01+0300
энергетика
газпром
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Газпром" на ПМЭФ подписал ряд соглашений для развития рынка газомоторного топлива РФ, сообщила компания. "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума - 2024 подписаны документы, направленные на дальнейшее развитие газомоторного рынка России", - говорится в сообщении. Так, глава компании Алексей Миллер и губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключили соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, в рамках которого "Газпром" проработает варианты строительства в регионе новых газозаправочных станций. Правительство области окажет компании поддержку, в том числе, в вопросе увеличения загрузки действующей инфраструктуры. Кроме того, "Газпром" и "Росатом" договорились о реализации ряда совместных проектов для газомоторной отрасли. Так, стороны планируют производить системы хранения сжатого природного газа нового поколения, предназначенные для оснащения передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ). При создании таких систем будет использоваться углеродное волокно, которое производит "Росатом". Использование новых систем хранения позволит увеличить загрузку ПАГЗ сжатым природным газом для его дальнейшей транспортировки. Также соглашение о сотрудничестве в области производства и поставки для нужд "Газпрома" автомобильной техники на природном газе подписали Миллер и президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. В рамках документа "ГАЗ" разработает для "Газпрома" новые модели пассажирских и грузовых автомобилей в газомоторном исполнении. Ожидается, что их внешний вид будет выполнен в новом, высокотехнологичном дизайне. Кроме того, "Газпром" и ООО "АМК Стандарт" договорились о том, что компания наладит выпуск и поставку новых моделей отечественной дорожно-строительной и специальной техники на природном газе для нужд "Газпрома". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, топливо
Энергетика, Газпром, топливо
15:01 07.06.2024
 
"Газпром" подписал соглашения для развития рынка газомоторного топлива

"Газпром" подписал ряд соглашений для развития рынка газомоторного топлива в России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Газпром" на ПМЭФ подписал ряд соглашений для развития рынка газомоторного топлива РФ, сообщила компания.
"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума - 2024 подписаны документы, направленные на дальнейшее развитие газомоторного рынка России", - говорится в сообщении.
Так, глава компании Алексей Миллер и губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключили соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, в рамках которого "Газпром" проработает варианты строительства в регионе новых газозаправочных станций. Правительство области окажет компании поддержку, в том числе, в вопросе увеличения загрузки действующей инфраструктуры.
Кроме того, "Газпром" и "Росатом" договорились о реализации ряда совместных проектов для газомоторной отрасли. Так, стороны планируют производить системы хранения сжатого природного газа нового поколения, предназначенные для оснащения передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ). При создании таких систем будет использоваться углеродное волокно, которое производит "Росатом". Использование новых систем хранения позволит увеличить загрузку ПАГЗ сжатым природным газом для его дальнейшей транспортировки.
Также соглашение о сотрудничестве в области производства и поставки для нужд "Газпрома" автомобильной техники на природном газе подписали Миллер и президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. В рамках документа "ГАЗ" разработает для "Газпрома" новые модели пассажирских и грузовых автомобилей в газомоторном исполнении. Ожидается, что их внешний вид будет выполнен в новом, высокотехнологичном дизайне.
Кроме того, "Газпром" и ООО "АМК Стандарт" договорились о том, что компания наладит выпуск и поставку новых моделей отечественной дорожно-строительной и специальной техники на природном газе для нужд "Газпрома".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаГазпромтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала