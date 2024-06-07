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"Газпром" подписал соглашения для развития рынка газомоторного топлива

"Газпром" подписал соглашения для развития рынка газомоторного топлива - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Газпром" подписал соглашения для развития рынка газомоторного топлива

"Газпром" на ПМЭФ подписал ряд соглашений для развития рынка газомоторного топлива РФ, сообщила компания. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:01+0300

2024-06-07T15:01+0300

2024-06-07T15:01+0300

энергетика

газпром

топливо

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "Газпром" на ПМЭФ подписал ряд соглашений для развития рынка газомоторного топлива РФ, сообщила компания. "Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума - 2024 подписаны документы, направленные на дальнейшее развитие газомоторного рынка России", - говорится в сообщении. Так, глава компании Алексей Миллер и губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключили соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, в рамках которого "Газпром" проработает варианты строительства в регионе новых газозаправочных станций. Правительство области окажет компании поддержку, в том числе, в вопросе увеличения загрузки действующей инфраструктуры. Кроме того, "Газпром" и "Росатом" договорились о реализации ряда совместных проектов для газомоторной отрасли. Так, стороны планируют производить системы хранения сжатого природного газа нового поколения, предназначенные для оснащения передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ). При создании таких систем будет использоваться углеродное волокно, которое производит "Росатом". Использование новых систем хранения позволит увеличить загрузку ПАГЗ сжатым природным газом для его дальнейшей транспортировки. Также соглашение о сотрудничестве в области производства и поставки для нужд "Газпрома" автомобильной техники на природном газе подписали Миллер и президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин. В рамках документа "ГАЗ" разработает для "Газпрома" новые модели пассажирских и грузовых автомобилей в газомоторном исполнении. Ожидается, что их внешний вид будет выполнен в новом, высокотехнологичном дизайне. Кроме того, "Газпром" и ООО "АМК Стандарт" договорились о том, что компания наладит выпуск и поставку новых моделей отечественной дорожно-строительной и специальной техники на природном газе для нужд "Газпрома". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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газпром, топливо