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Греф назвал примитивной модель роста российской экономики

Греф назвал примитивной модель роста российской экономики - 07.06.2024, ПРАЙМ

Греф назвал примитивной модель роста российской экономики

Модель роста российской экономики сегодня чрезвычайно проста, шанс для местных производителей развиваться благодаря геополитической ситуации не долгосрочный,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:52+0300

2024-06-07T09:52+0300

2024-06-07T09:52+0300

экономика

герман греф

россия

пмэф-2024

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Модель роста российской экономики сегодня чрезвычайно проста, шанс для местных производителей развиваться благодаря геополитической ситуации не долгосрочный, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит РБК.Греф выступил на деловом завтраке "Сбера" в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. И распространение повышения заработной платы в экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели", - сказал он.По словам Грефа, работники сервисных секторов получают больше денег, идут в банки за кредитами, несмотря на предупреждения ЦБ.Он отметил, что экономика растет быстрыми темпами, однако текущая модель уязвима. Греф пояснил, что у местных производителей нет конкуренции с импортом, что дает им шанс, хотя и не долгосрочный. Греф отметил, что экономический рост начнет снижаться, когда зарплаты и шанс "станут историей"."Вот эта примитивная, я бы сказал, модель экономического роста связана с тем, что деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются", - пояснил он, добавив, что так модель себя исчерпает.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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герман греф, россия, пмэф-2024