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Греф назвал примитивной модель роста российской экономики - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф назвал примитивной модель роста российской экономики
Греф назвал примитивной модель роста российской экономики - 07.06.2024, ПРАЙМ
Греф назвал примитивной модель роста российской экономики
Модель роста российской экономики сегодня чрезвычайно проста, шанс для местных производителей развиваться благодаря геополитической ситуации не долгосрочный,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:52+0300
2024-06-07T09:52+0300
экономика
герман греф
россия
пмэф-2024
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Модель роста российской экономики сегодня чрезвычайно проста, шанс для местных производителей развиваться благодаря геополитической ситуации не долгосрочный, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит РБК.Греф выступил на деловом завтраке "Сбера" в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. И распространение повышения заработной платы в экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели", - сказал он.По словам Грефа, работники сервисных секторов получают больше денег, идут в банки за кредитами, несмотря на предупреждения ЦБ.Он отметил, что экономика растет быстрыми темпами, однако текущая модель уязвима. Греф пояснил, что у местных производителей нет конкуренции с импортом, что дает им шанс, хотя и не долгосрочный. Греф отметил, что экономический рост начнет снижаться, когда зарплаты и шанс "станут историей"."Вот эта примитивная, я бы сказал, модель экономического роста связана с тем, что деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются", - пояснил он, добавив, что так модель себя исчерпает.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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герман греф, россия, пмэф-2024
Экономика, Герман Греф, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
09:52 07.06.2024
 
Греф назвал примитивной модель роста российской экономики

РБК: Греф назвал нынешнюю модель роста российской экономики чрезвычсайно простой

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Модель роста российской экономики сегодня чрезвычайно проста, шанс для местных производителей развиваться благодаря геополитической ситуации не долгосрочный, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит РБК.
Греф выступил на деловом завтраке "Сбера" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы видим, что сегодня модель нашего экономического роста чрезвычайно проста. Все возрастающие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. И распространение повышения заработной платы в экономике происходит очень быстрыми темпами, мы этого никогда раньше не видели", - сказал он.
По словам Грефа, работники сервисных секторов получают больше денег, идут в банки за кредитами, несмотря на предупреждения ЦБ.
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Он отметил, что экономика растет быстрыми темпами, однако текущая модель уязвима. Греф пояснил, что у местных производителей нет конкуренции с импортом, что дает им шанс, хотя и не долгосрочный.
Греф отметил, что экономический рост начнет снижаться, когда зарплаты и шанс "станут историей".
"Вот эта примитивная, я бы сказал, модель экономического роста связана с тем, что деньги из бюджета и деньги из кредитных организаций направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают, цены на них повышаются", - пояснил он, добавив, что так модель себя исчерпает.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
 
ЭкономикаГерман ГрефРОССИЯПМЭФ-2024
 
 
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