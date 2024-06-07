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Греф предупредил о двух "черных лебедях" для российской экономики

Греф предупредил о двух "черных лебедях" для российской экономики - 07.06.2024, ПРАЙМ

Греф предупредил о двух "черных лебедях" для российской экономики

Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:44+0300

2024-06-07T10:44+0300

2024-06-07T10:44+0300

экономика

россия

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ. "Два "черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, причем они оба геополитические. Первое - это риск пандемии, увы, она глобальна, и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск- это геополитический риск, риск возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и так далее", - сказал Греф в ответ на просьбу журналиста назвать "черных лебедей" для российской экономики. Глава Сбербанка уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, герман греф