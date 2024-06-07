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Греф предупредил о двух "черных лебедях" для российской экономики - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф предупредил о двух "черных лебедях" для российской экономики
Греф предупредил о двух "черных лебедях" для российской экономики - 07.06.2024, ПРАЙМ
Греф предупредил о двух "черных лебедях" для российской экономики
Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:44+0300
2024-06-07T10:44+0300
экономика
россия
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ. "Два "черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, причем они оба геополитические. Первое - это риск пандемии, увы, она глобальна, и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск- это геополитический риск, риск возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и так далее", - сказал Греф в ответ на просьбу журналиста назвать "черных лебедей" для российской экономики. Глава Сбербанка уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, герман греф
Экономика, РОССИЯ, Герман Греф
10:44 07.06.2024
 
Греф предупредил о двух "черных лебедях" для российской экономики

Греф: два "черных лебедя" для экономики РФ — пандемия и обострение в геополитике

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Два "черных лебедя" для российской экономики сейчас "лежат на столе" - это пандемия и возможное обострение геополитической ситуации, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ПМЭФ.
"Два "черных лебедя" у нас сегодня точно на столе лежат, причем они оба геополитические. Первое - это риск пандемии, увы, она глобальна, и этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск- это геополитический риск, риск возможных геополитических трений, которые могут закончиться неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и так далее", - сказал Греф в ответ на просьбу журналиста назвать "черных лебедей" для российской экономики.
Глава Сбербанка уточнил, что именно такие риски назывались чаще всего в ходе опроса представителей бизнеса, который проводила кредитная организация.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯГерман Греф
 
 
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