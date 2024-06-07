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Греф рассказал, сколько к ВВП России добавит искусственный интеллект - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Греф рассказал, сколько к ВВП России добавит искусственный интеллект
Греф рассказал, сколько к ВВП России добавит искусственный интеллект - 07.06.2024, ПРАЙМ
Греф рассказал, сколько к ВВП России добавит искусственный интеллект
К 2030 году искусственный интеллект внесет в российский ВВП порядка 4-6%, а такого эффекта не давала ни одна технология. Об этом рассказал глава Сбербанка... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:53+0300
2024-06-07T09:01+0300
россия
сбербанк
герман греф
ввп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. К 2030 году искусственный интеллект внесет в российский ВВП порядка 4-6%, а такого эффекта не давала ни одна технология. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Деловом завтраке Сбербанка в ходе ПМЭФ."Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад - это примерно 4-6% ВВП на горизонте до 2030 года. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология", - заявил он. В ходе презентации главы Сбербанка отметил, что в абсолютном выражении эти технологии добавят 11,2 триллиона рублей к ВВП, главный эффект будет отражен в (1,8 триллиона рублей), добыче (1,45 триллиона), финансы (1,4 триллиона), а также в обрабатывающем производстве (1,2 триллиона) и транспорта (1,15 триллиона).Более того, по словам Грефа, уже в текущем году подобный эффект достигнет триллиона рублей, а в следующем может составить 1,8 триллиона.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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россия, сбербанк, герман греф, ввп
РОССИЯ, Сбербанк, Герман Греф, ВВП
08:53 07.06.2024 (обновлено: 09:01 07.06.2024)
 
Греф рассказал, сколько к ВВП России добавит искусственный интеллект

Греф: искусственный интеллект добавит к ВВП России 4-6% к 2030 г

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. К 2030 году искусственный интеллект внесет в российский ВВП порядка 4-6%, а такого эффекта не давала ни одна технология. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Деловом завтраке Сбербанка в ходе ПМЭФ.
"Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад - это примерно 4-6% ВВП на горизонте до 2030 года. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология", - заявил он.
В ходе презентации главы Сбербанка отметил, что в абсолютном выражении эти технологии добавят 11,2 триллиона рублей к ВВП, главный эффект будет отражен в (1,8 триллиона рублей), добыче (1,45 триллиона), финансы (1,4 триллиона), а также в обрабатывающем производстве (1,2 триллиона) и транспорта (1,15 триллиона).
Более того, по словам Грефа, уже в текущем году подобный эффект достигнет триллиона рублей, а в следующем может составить 1,8 триллиона.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
 
РОССИЯСбербанкГерман ГрефВВП
 
 
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