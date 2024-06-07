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МЭР сообщило о планах запустить прямые рейсы в Индонезию

МЭР сообщило о планах запустить прямые рейсы в Индонезию - 07.06.2024, ПРАЙМ

МЭР сообщило о планах запустить прямые рейсы в Индонезию

Россия надеется на запуск прямых рейсов в Индонезию в 2024 году, сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:27+0300

2024-06-07T09:27+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Россия надеется на запуск прямых рейсов в Индонезию в 2024 году, сказал замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков на ПМЭФ. "На четверть в прошлом году увеличилось количество зарубежных направлений с прямым авиасообщением. Мы сегодня с 40 зарубежными странами имеем прямое сообщение. Готовим также прямое сообщение авиационное с Саудовской Аравией и Индонезией. Эти решения на выходе. Очень надеемся, что в этом году они состоятся", - сказал Вахруков на сессии "Международное продвижение. Разработки новых туристических предложений и продуктов". Он отметил, что определены уже также авиакомпании, которые будут выполнять прямые рейсы в эти страны. "Сейчас называть не буду, мы их все знаем. Одна из них крупнейшая в нашей стране", - сказал Вахруков. Замминистра также отметил, что Россия достаточно далеко продвинулась по отмене виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой. "Ряд соглашений подпишем до конца этого года. Например, с Мьянмой планируем в сентябре на Восточном экономическом форуме. Это актуально, потому что мы в мае смогли запустить первые организованные туры из России в Мьянму и в обратном направлении", - сказал он. Замминистра добавил, что особое внимание уделяется запуску безвизового режима с Саудовской Аравией. Он отметил, что в первом квартале текущего года Россию посетило в 15 раз больше гостей из Саудовской Аравии, чем годом ранее. Вахруков уточнил, что в 2023 году РФ посетило 23 тысячи туристов из этой страны, что на 60% больше, чем годом ранее. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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индонезия, россия, рейсы, мэр, пмэф-2024