https://1prime.ru/20240607/inflyatsiya--848987250.html

Набиуллина: инфляция по итогам года может превысить диапазон 4,3-4,8%

Набиуллина: инфляция по итогам года может превысить диапазон 4,3-4,8% - 07.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина: инфляция по итогам года может превысить диапазон 4,3-4,8%

Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T19:07+0300

2024-06-07T19:07+0300

2024-06-07T19:14+0300

банк россии

инфляция

инфляция в россии

ставка банка россии

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2507d461e96cbafad6aa116e9c38aba8.jpg

МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается инфляции в 2024 году, то действительно, возникла вероятность, что инфляция по году может превысить тот диапазон, который мы давали в апрельском прогнозе. Мы в июле будем уточнять прогноз", - сказала она.В апреле ЦБ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфляция, инфляция в россии, ставка банка россии, эльвира набиуллина