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Набиуллина: инфляция по итогам года может превысить диапазон 4,3-4,8%
Набиуллина: инфляция по итогам года может превысить диапазон 4,3-4,8% - 07.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина: инфляция по итогам года может превысить диапазон 4,3-4,8%
Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:07+0300
2024-06-07T19:07+0300
2024-06-07T19:14+0300
банк россии
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инфляция в россии
ставка банка россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается инфляции в 2024 году, то действительно, возникла вероятность, что инфляция по году может превысить тот диапазон, который мы давали в апрельском прогнозе. Мы в июле будем уточнять прогноз", - сказала она.В апреле ЦБ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.
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инфляция, инфляция в россии, ставка банка россии, эльвира набиуллина
Банк России, инфляция, инфляция в России, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
Набиуллина: инфляция по итогам года может превысить диапазон 4,3-4,8%
Набиуллина: инфляция по итогам года может превысить диапазон 4,3-4,8%
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Инфляция в РФ по итогам 2024 года может превысить ожидавшийся в апреле диапазон 4,3-4,8%, прогноз будет пересматриваться, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается инфляции в 2024 году, то действительно, возникла вероятность, что инфляция по году может превысить тот диапазон, который мы давали в апрельском прогнозе. Мы в июле будем уточнять прогноз", - сказала она.
В апреле ЦБ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 4,3-4,8%.