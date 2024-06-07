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Путин предложил расширить программу семейной ипотеки

Путин предложил расширить программу семейной ипотеки - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин предложил расширить программу семейной ипотеки

Программу семейной ипотеки по ставке шесть профентов предлагается расширить на приобретении недвижимости в малых городах вне зависимости от возраста детей. Об... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:32+0300

2024-06-07T16:32+0300

2024-06-07T16:32+0300

экономика

россия

семейная ипотека

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Программу семейной ипотеки по ставке шесть профентов предлагается расширить на приобретении недвижимости в малых городах вне зависимости от возраста детей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме ПМЭФ."Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет", — отметил российский лидер.Путин предложил дополнительное решение в социальной сфере для семей, проживающих или желающих приобрести жилье в малых городах или районах с ограниченными объемами жилищного строительства.Согласно инициативе, семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой по ставке шесть процентов, независимо от возраста детей. Единственное условие - хотя бы один ребенок должен быть несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.

https://1prime.ru/20240606/vznos-848884303.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, семейная ипотека