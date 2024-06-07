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Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
Программу семейной ипотеки по ставке шесть профентов предлагается расширить на приобретении недвижимости в малых городах вне зависимости от возраста детей. Об... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:32+0300
2024-06-07T16:32+0300
2024-06-07T16:32+0300
экономика
россия
семейная ипотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Программу семейной ипотеки по ставке шесть профентов предлагается расширить на приобретении недвижимости в малых городах вне зависимости от возраста детей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме ПМЭФ."Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет", — отметил российский лидер.Путин предложил дополнительное решение в социальной сфере для семей, проживающих или желающих приобрести жилье в малых городах или районах с ограниченными объемами жилищного строительства.Согласно инициативе, семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой по ставке шесть процентов, независимо от возраста детей. Единственное условие - хотя бы один ребенок должен быть несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.
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россия, семейная ипотека
Экономика, РОССИЯ, семейная ипотека
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Программу семейной ипотеки по ставке шесть профентов предлагается расширить на приобретении недвижимости в малых городах вне зависимости от возраста детей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме ПМЭФ.
"Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет", — отметил российский лидер.
Путин предложил дополнительное решение в социальной сфере для семей, проживающих или желающих приобрести жилье в малых городах или районах с ограниченными объемами жилищного строительства.
Согласно инициативе, семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой по ставке шесть процентов, независимо от возраста детей. Единственное условие - хотя бы один ребенок должен быть несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.
ВТБ временно отменит первый взнос по ипотеке для многодетных семей