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Путин предложил расширить программу семейной ипотеки - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
Программу семейной ипотеки по ставке шесть профентов предлагается расширить на приобретении недвижимости в малых городах вне зависимости от возраста детей. Об... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:32+0300
2024-06-07T16:32+0300
экономика
россия
семейная ипотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Программу семейной ипотеки по ставке шесть профентов предлагается расширить на приобретении недвижимости в малых городах вне зависимости от возраста детей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме ПМЭФ."Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет", — отметил российский лидер.Путин предложил дополнительное решение в социальной сфере для семей, проживающих или желающих приобрести жилье в малых городах или районах с ограниченными объемами жилищного строительства.Согласно инициативе, семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой по ставке шесть процентов, независимо от возраста детей. Единственное условие - хотя бы один ребенок должен быть несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.
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россия, семейная ипотека
Экономика, РОССИЯ, семейная ипотека
16:32 07.06.2024
 
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки

Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Программу семейной ипотеки по ставке шесть профентов предлагается расширить на приобретении недвижимости в малых городах вне зависимости от возраста детей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на форуме ПМЭФ.
"Льготный кредит по ставке 6% могут получить все российские семьи, где растут дети в возрасте до 6 лет", — отметил российский лидер.
Путин предложил дополнительное решение в социальной сфере для семей, проживающих или желающих приобрести жилье в малых городах или районах с ограниченными объемами жилищного строительства.
Согласно инициативе, семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой по ставке шесть процентов, независимо от возраста детей. Единственное условие - хотя бы один ребенок должен быть несовершеннолетним на момент оформления ипотеки.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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