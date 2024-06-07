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Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке
Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке
Предложение президента России Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах позволит адресно поддерживать... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:40+0300
2024-06-07T16:41+0300
недвижимость
семейная ипотека
владимир путин
госдума
пмэф-2024
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах позволит адресно поддерживать тех, кто действительно нуждается и активизирует строительный рынок, это драйвер к развитию регионов человеческого капитала, заявил РИА Новости глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей на пленарной сессии ПМЭФ. "Это комплексное и сбалансированное решение, которое позволит, во-первых, адресно поддерживать в вопросах покупки или строительства своего жилья тех, кто в этом действительно нуждается. И, во-вторых, это не менее важное решение для отрасли, оно очевидно активизует строительный рынок — и в части крупных девелоперских объектов, и в части коттеджного строительства ... Уверен, такая мера — хороший драйвер к развитию регионов, к удержанию, сохранению и преумножению человеческого капитала в регионах", - сказал Пахомов. По его словам, при таком решении активируется комплексное развитие территорий, ещё более активное развитие цивилизованного рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). "В этом плане мы в Государственной Думе уже подготовили ряд решений, и они начнут работать синхронно с необходимыми подзаконными актами правительства - речь о проектном финансировании ИЖС, о дополнительных инструментах КРТ", - добавил Пахомов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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семейная ипотека, владимир путин, госдума, пмэф-2024
Недвижимость, семейная ипотека, Владимир Путин, Госдума, ПМЭФ-2024
16:40 07.06.2024 (обновлено: 16:41 07.06.2024)
 
Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке

Глава комитета ГД: предложение Путина о семейной ипотеке - драйвер развития регионов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах позволит адресно поддерживать тех, кто действительно нуждается и активизирует строительный рынок, это драйвер к развитию регионов человеческого капитала, заявил РИА Новости глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей на пленарной сессии ПМЭФ.
"Это комплексное и сбалансированное решение, которое позволит, во-первых, адресно поддерживать в вопросах покупки или строительства своего жилья тех, кто в этом действительно нуждается. И, во-вторых, это не менее важное решение для отрасли, оно очевидно активизует строительный рынок — и в части крупных девелоперских объектов, и в части коттеджного строительства ... Уверен, такая мера — хороший драйвер к развитию регионов, к удержанию, сохранению и преумножению человеческого капитала в регионах", - сказал Пахомов.
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
16:32
По его словам, при таком решении активируется комплексное развитие территорий, ещё более активное развитие цивилизованного рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
"В этом плане мы в Государственной Думе уже подготовили ряд решений, и они начнут работать синхронно с необходимыми подзаконными актами правительства - речь о проектном финансировании ИЖС, о дополнительных инструментах КРТ", - добавил Пахомов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Недвижимостьсемейная ипотекаВладимир ПутинГосдумаПМЭФ-2024
 
 
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