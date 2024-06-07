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Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке
Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке - 07.06.2024, ПРАЙМ
Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке
Предложение президента России Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах позволит адресно поддерживать... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:40+0300
2024-06-07T16:40+0300
2024-06-07T16:41+0300
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семейная ипотека
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах позволит адресно поддерживать тех, кто действительно нуждается и активизирует строительный рынок, это драйвер к развитию регионов человеческого капитала, заявил РИА Новости глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей на пленарной сессии ПМЭФ. "Это комплексное и сбалансированное решение, которое позволит, во-первых, адресно поддерживать в вопросах покупки или строительства своего жилья тех, кто в этом действительно нуждается. И, во-вторых, это не менее важное решение для отрасли, оно очевидно активизует строительный рынок — и в части крупных девелоперских объектов, и в части коттеджного строительства ... Уверен, такая мера — хороший драйвер к развитию регионов, к удержанию, сохранению и преумножению человеческого капитала в регионах", - сказал Пахомов. По его словам, при таком решении активируется комплексное развитие территорий, ещё более активное развитие цивилизованного рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). "В этом плане мы в Государственной Думе уже подготовили ряд решений, и они начнут работать синхронно с необходимыми подзаконными актами правительства - речь о проектном финансировании ИЖС, о дополнительных инструментах КРТ", - добавил Пахомов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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семейная ипотека, владимир путин, госдума, пмэф-2024
Недвижимость, семейная ипотека, Владимир Путин, Госдума, ПМЭФ-2024
Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке
Глава комитета ГД: предложение Путина о семейной ипотеке - драйвер развития регионов
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах позволит адресно поддерживать тех, кто действительно нуждается и активизирует строительный рынок, это драйвер к развитию регионов человеческого капитала, заявил РИА Новости глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей на пленарной сессии ПМЭФ.
"Это комплексное и сбалансированное решение, которое позволит, во-первых, адресно поддерживать в вопросах покупки или строительства своего жилья тех, кто в этом действительно нуждается. И, во-вторых, это не менее важное решение для отрасли, оно очевидно активизует строительный рынок — и в части крупных девелоперских объектов, и в части коттеджного строительства ... Уверен, такая мера — хороший драйвер к развитию регионов, к удержанию, сохранению и преумножению человеческого капитала в регионах", - сказал Пахомов.
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
По его словам, при таком решении активируется комплексное развитие территорий, ещё более активное развитие цивилизованного рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
"В этом плане мы в Государственной Думе уже подготовили ряд решений, и они начнут работать синхронно с необходимыми подзаконными актами правительства - речь о проектном финансировании ИЖС, о дополнительных инструментах КРТ", - добавил Пахомов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.