https://1prime.ru/20240607/ipoteka-848978143.html

Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке

Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке - 07.06.2024, ПРАЙМ

Глава профильного комитета ГД оценил предложение Путина о семейной ипотеке

Предложение президента России Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах позволит адресно поддерживать... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:40+0300

2024-06-07T16:40+0300

2024-06-07T16:41+0300

недвижимость

семейная ипотека

владимир путин

госдума

пмэф-2024

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах позволит адресно поддерживать тех, кто действительно нуждается и активизирует строительный рынок, это драйвер к развитию регионов человеческого капитала, заявил РИА Новости глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей на пленарной сессии ПМЭФ. "Это комплексное и сбалансированное решение, которое позволит, во-первых, адресно поддерживать в вопросах покупки или строительства своего жилья тех, кто в этом действительно нуждается. И, во-вторых, это не менее важное решение для отрасли, оно очевидно активизует строительный рынок — и в части крупных девелоперских объектов, и в части коттеджного строительства ... Уверен, такая мера — хороший драйвер к развитию регионов, к удержанию, сохранению и преумножению человеческого капитала в регионах", - сказал Пахомов. По его словам, при таком решении активируется комплексное развитие территорий, ещё более активное развитие цивилизованного рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). "В этом плане мы в Государственной Думе уже подготовили ряд решений, и они начнут работать синхронно с необходимыми подзаконными актами правительства - речь о проектном финансировании ИЖС, о дополнительных инструментах КРТ", - добавил Пахомов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

семейная ипотека, владимир путин, госдума, пмэф-2024