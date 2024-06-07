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В ГД предложили увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке - 07.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240607/ipoteka-848980921.html
В ГД предложили увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке
В ГД предложили увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке - 07.06.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке
Первый зампред комитета ГД по ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке для всех регионов при покупке... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:25+0300
2024-06-07T17:25+0300
недвижимость
россия
ипотека
семейная ипотека
госдума
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Первый зампред комитета ГД по ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке для всех регионов при покупке квартиры площадью более 60 квадратных метров до 18 миллионов рублей, заявил он РИА Новости. "Мы считаем необходимым увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке для всех регионов, но при покупке квартиры площадью более 60 квадратных метров ... В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — с 12 миллионов рублей до 18 миллионов, а в остальных регионах – с 6 миллионов рублей до 9 миллионов рублей", — сказал Кошелев, отметив, что, по данным соцопросов, 67% семей с детьми хотели бы купить именно такое жилье. Кроме того, он предложил дополнительно снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в малых городах и субъектах, где низкие объемы строительства: "это позволит простимулировать строительство жилья в таких регионах, и сделать его более доступным". Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, ипотека, семейная ипотека, госдума
Недвижимость, РОССИЯ, ипотека, семейная ипотека, Госдума
17:25 07.06.2024
 
В ГД предложили увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке

В ГД предложили увеличить сумму кредита по семейной ипотеке до 18 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Первый зампред комитета ГД по ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке для всех регионов при покупке квартиры площадью более 60 квадратных метров до 18 миллионов рублей, заявил он РИА Новости.
"Мы считаем необходимым увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке для всех регионов, но при покупке квартиры площадью более 60 квадратных метров ... В Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — с 12 миллионов рублей до 18 миллионов, а в остальных регионах – с 6 миллионов рублей до 9 миллионов рублей", — сказал Кошелев, отметив, что, по данным соцопросов, 67% семей с детьми хотели бы купить именно такое жилье.
Кроме того, он предложил дополнительно снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в малых городах и субъектах, где низкие объемы строительства: "это позволит простимулировать строительство жилья в таких регионах, и сделать его более доступным".
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Путин предложил расширить программу семейной ипотеки
16:32
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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