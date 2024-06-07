Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20240607/ipoteka-848988319.html
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки
Сбербанк поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки: она будет востребована и хорошо, что будет адресной, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:18+0300
2024-06-07T19:18+0300
недвижимость
ипотека
россия
сбербанк
семейная ипотека
льготная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки: она будет востребована и хорошо, что будет адресной, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ первый зампред банка Кирилл Царев. "Я считаю, что она, конечно, будет востребована. И очень хорошо, что программа будет адресной. И будет помогать семьям, и многодетным семьям, с одной стороны. И с другой стороны, в том числе в малых городах", — добавил он. Царев отметил, что "сейчас самое главное — поддержать саму программу". "Мы ее реализуем, дальше будем смотреть, как она будет развиваться", — заключил он. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240607/nedvizhimost-848986822.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ипотека, россия, сбербанк, семейная ипотека, льготная ипотека
Недвижимость, ипотека, РОССИЯ, Сбербанк, семейная ипотека, льготная ипотека
19:18 07.06.2024
 
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки

"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки: она будет востребована и хорошо, что будет адресной, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ первый зампред банка Кирилл Царев.
"Я считаю, что она, конечно, будет востребована. И очень хорошо, что программа будет адресной. И будет помогать семьям, и многодетным семьям, с одной стороны. И с другой стороны, в том числе в малых городах", — добавил он.
Царев отметил, что "сейчас самое главное — поддержать саму программу".
"Мы ее реализуем, дальше будем смотреть, как она будет развиваться", — заключил он.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Хуснуллин выразил надежду на переориентацию застройщиков на малые города
18:59
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
НедвижимостьипотекаРОССИЯСбербанксемейная ипотекальготная ипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала