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"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки
Сбербанк поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки: она будет востребована и хорошо, что будет адресной, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:18+0300
2024-06-07T19:18+0300
2024-06-07T19:18+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки: она будет востребована и хорошо, что будет адресной, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ первый зампред банка Кирилл Царев. "Я считаю, что она, конечно, будет востребована. И очень хорошо, что программа будет адресной. И будет помогать семьям, и многодетным семьям, с одной стороны. И с другой стороны, в том числе в малых городах", — добавил он. Царев отметил, что "сейчас самое главное — поддержать саму программу". "Мы ее реализуем, дальше будем смотреть, как она будет развиваться", — заключил он. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ипотека, россия, сбербанк, семейная ипотека, льготная ипотека
Недвижимость, ипотека, РОССИЯ, Сбербанк, семейная ипотека, льготная ипотека
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки
"Сбер" поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает расширение программы льготной семейной ипотеки: она будет востребована и хорошо, что будет адресной, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ первый зампред банка Кирилл Царев.
"Я считаю, что она, конечно, будет востребована. И очень хорошо, что программа будет адресной. И будет помогать семьям, и многодетным семьям, с одной стороны. И с другой стороны, в том числе в малых городах", — добавил он.
Царев отметил, что "сейчас самое главное — поддержать саму программу".
"Мы ее реализуем, дальше будем смотреть, как она будет развиваться", — заключил он.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей.
Хуснуллин выразил надежду на переориентацию застройщиков на малые города
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.