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В ФНС оценили возможности ИИ заменить работников в госсекторе
В ФНС оценили возможности ИИ заменить работников в госсекторе - 07.06.2024, ПРАЙМ
В ФНС оценили возможности ИИ заменить работников в госсекторе
Искусственный интеллект пока не готов заменить людей, работающих в госсекторе, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на деловом... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:25+0300
2024-06-07T10:25+0300
2024-06-07T10:25+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект пока не готов заменить людей, работающих в госсекторе, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на деловом завтраке Сбербанка "Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?" в рамках ПМЭФ. "У нас в госсекторе больше 30% людей работает. Мы мучаемся все время, куда бы государству приложить свои инвестиции – очень хорошее место для приложения инвестиций и искусственного интеллекта, в частности, для того, чтобы попробовать разгрузить от такого количества людей госсектор и освободить этих людей для бизнес-сектора", - сказал Егоров. "Я искренний апологет того, что нужно применять технологии. Но сказать сейчас – давайте мы искусственный интеллект возьмем, включим и уберем рутинные операции, понятные ограниченные операции с данными – возможно, я не самый эффективный менеджер, но не получается у нас это так легко", - признался глава службы. В частности, по его словам, решить эту задачу пока не позволяет не только существующий уровень развития ИИ, но и недостаточное развитие технологической инфраструктуры. "Мы говорим, что нужно вкладываться в инфраструктуру. Давайте ее понимать шире: у нас есть столько плат для обработки данных искусственным интеллектом, чтобы он нам обеспечил ту эффективность, которая от него требуется уже сегодня? Нет", - сказал он. По мнению Егорова, ИИ пока может решать только достаточно примитивные задачи. "Пусть это будет так, давайте решать хотя бы это", - призвал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, ии, фнс, госсектор
РОССИЯ, ИИ, ФНС, Госсектор
В ФНС оценили возможности ИИ заменить работников в госсекторе
Егоров: искусственный интеллект пока не готов заменить людей в госсекторе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект пока не готов заменить людей, работающих в госсекторе, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на деловом завтраке Сбербанка "Россия-2030: как прийти к финишу четвертыми?" в рамках ПМЭФ.
"У нас в госсекторе больше 30% людей работает. Мы мучаемся все время, куда бы государству приложить свои инвестиции – очень хорошее место для приложения инвестиций и искусственного интеллекта, в частности, для того, чтобы попробовать разгрузить от такого количества людей госсектор и освободить этих людей для бизнес-сектора", - сказал Егоров.
"Я искренний апологет того, что нужно применять технологии. Но сказать сейчас – давайте мы искусственный интеллект возьмем, включим и уберем рутинные операции, понятные ограниченные операции с данными – возможно, я не самый эффективный менеджер, но не получается у нас это так легко", - признался глава службы.
Греф спрогнозировал радикальное падение стоимости технологий ИИ
В частности, по его словам, решить эту задачу пока не позволяет не только существующий уровень развития ИИ, но и недостаточное развитие технологической инфраструктуры.
"Мы говорим, что нужно вкладываться в инфраструктуру. Давайте ее понимать шире: у нас есть столько плат для обработки данных искусственным интеллектом, чтобы он нам обеспечил ту эффективность, которая от него требуется уже сегодня? Нет", - сказал он.
По мнению Егорова, ИИ пока может решать только достаточно примитивные задачи. "Пусть это будет так, давайте решать хотя бы это", - призвал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.