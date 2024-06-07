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Матвиенко назвала сроки принятия налоговых изменений парламентом

Матвиенко назвала сроки принятия налоговых изменений парламентом - 07.06.2024, ПРАЙМ

Матвиенко назвала сроки принятия налоговых изменений парламентом

Налоговые предложения, разработанные Минфином, не нуждаются в каких-то концептуальных изменениях, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:53+0300

2024-06-07T12:53+0300

2024-06-07T13:18+0300

налоги

россия

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Налоговые предложения, разработанные Минфином, не нуждаются в каких-то концептуальных изменениях, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Правительство РФ внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности, расширенная прогрессия НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, расширение возможности для малого бизнеса пользоваться упрощенной системой налогообложения с одновременным введением обязанности для предприятий с большой выручкой платить НДС."Я считаю, что в том виде, в котором этот документ внесён, он не нуждается в каких-то концептуальных серьезных изменениях. Да, что-то надо подшлифовать, что-то донастроить", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Спикер СФ отметила, что российский парламент должен принять налоговые изменения до конца весенней сессии, выразив уверенность, что парламент готов продлить сессию при необходимости.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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