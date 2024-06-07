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Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон
Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон - 07.06.2024, ПРАЙМ
Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон
Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам официальный представитель Кремля... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:07+0300
2024-06-07T12:10+0300
владимир путин
дмитрий песков
пмэф-2024
такер карлсон
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Обещает быть весьма и весьма интересно, ждем", - сказал Песков. Он отметил, что заслуженный профессор Караганов - специалист и в международных делах, и в политической экономике, и в сфере безопасности. Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов. В начале февраля Путин дал Карлсону двухчасовое интервью, в котором подробно рассказал о причинах происходящего на Украине; о том, почему у России не сложились отношения с Западом и можно ли их восстановить; а также объяснил цели СВО.
https://1prime.ru/20240601/karlson-848728353.html
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владимир путин, дмитрий песков, пмэф-2024, такер карлсон, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Такер Карлсон, политика
12:07 07.06.2024 (обновлено: 12:10 07.06.2024)
 
Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон

Песков: модератором пленарки с участием Путина будет Караганов, не Такер Карлсон

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Обещает быть весьма и весьма интересно, ждем", - сказал Песков. Он отметил, что заслуженный профессор Караганов - специалист и в международных делах, и в политической экономике, и в сфере безопасности. Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов.
В начале февраля Путин дал Карлсону двухчасовое интервью, в котором подробно рассказал о причинах происходящего на Украине; о том, почему у России не сложились отношения с Западом и можно ли их восстановить; а также объяснил цели СВО.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Такер Карлсон допустил прекращение существования Украины через 50 лет
1 июня, 07:58
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПМЭФ-2024Такер Карлсонполитика
 
 
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