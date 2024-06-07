https://1prime.ru/20240607/karaganov--848955185.html

Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон

Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон - 07.06.2024, ПРАЙМ

Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон

Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам официальный представитель Кремля... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:07+0300

2024-06-07T12:07+0300

2024-06-07T12:10+0300

владимир путин

дмитрий песков

пмэф-2024

такер карлсон

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Обещает быть весьма и весьма интересно, ждем", - сказал Песков. Он отметил, что заслуженный профессор Караганов - специалист и в международных делах, и в политической экономике, и в сфере безопасности. Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов. В начале февраля Путин дал Карлсону двухчасовое интервью, в котором подробно рассказал о причинах происходящего на Украине; о том, почему у России не сложились отношения с Западом и можно ли их восстановить; а также объяснил цели СВО.

https://1prime.ru/20240601/karlson-848728353.html

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владимир путин, дмитрий песков, пмэф-2024, такер карлсон, политика