https://1prime.ru/20240607/karaganov--848955185.html
Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон
Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон - 07.06.2024, ПРАЙМ
Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон
Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам официальный представитель Кремля... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:07+0300
2024-06-07T12:07+0300
2024-06-07T12:10+0300
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пмэф-2024
такер карлсон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Обещает быть весьма и весьма интересно, ждем", - сказал Песков. Он отметил, что заслуженный профессор Караганов - специалист и в международных делах, и в политической экономике, и в сфере безопасности. Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов. В начале февраля Путин дал Карлсону двухчасовое интервью, в котором подробно рассказал о причинах происходящего на Украине; о том, почему у России не сложились отношения с Западом и можно ли их восстановить; а также объяснил цели СВО.
https://1prime.ru/20240601/karlson-848728353.html
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владимир путин, дмитрий песков, пмэф-2024, такер карлсон, политика
Владимир Путин, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, Такер Карлсон, политика
Назван модератор пленарной сессии ПМЭФ с участием Путина. И это не Карлсон
Песков: модератором пленарки с участием Путина будет Караганов, не Такер Карлсон
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Модератором пленарной сессии ПМЭФ с участием президента Владимира Путина будет политолог Сергей Караганов, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Обещает быть весьма и весьма интересно, ждем", - сказал Песков. Он отметил, что заслуженный профессор Караганов - специалист и в международных делах, и в политической экономике, и в сфере безопасности. Американского журналиста Такера Карлсона не было в списке кандидатов.
В начале февраля Путин дал Карлсону двухчасовое интервью, в котором подробно рассказал о причинах происходящего на Украине; о том, почему у России не сложились отношения с Западом и можно ли их восстановить; а также объяснил цели СВО.
Такер Карлсон допустил прекращение существования Украины через 50 лет