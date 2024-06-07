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Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха
Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха
Президент Владимир Путин ответил на реплику модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о то, что правительство... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:47+0300
2024-06-07T17:47+0300
владимир путин
правительство рф
пмэф-2024
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин ответил на реплику модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о то, что правительство поздно начало принимать меры в связи с западным давлением на страну. Сергей Караганов отметил, что правительство начало что-то делать, "когда петух клюнул". "Потому что до того, как петух не клюнул, ничего не происходило", - сказал политолог. "Петуха отправим в суп, не переживайте" — пошутил в ответ глава государства. Однако в целом он счел обидными и незаслуженными слова модератора о деятельности кабмина. Караганов также предложил создать на форуме структуру по выработке новой модели экономики. Путин в ответ заметил, что это уже давно сделано и работает. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
https://1prime.ru/20240607/putin-848979418.html
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владимир путин, правительство рф, пмэф-2024
Владимир Путин, Правительство РФ, ПМЭФ-2024
17:47 07.06.2024
 
Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха

Караганов Путину про правительство: начали что-то делать, "когда петух клюнул"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024
Владимир Путин на пленарном заседании, ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин ответил на реплику модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о то, что правительство поздно начало принимать меры в связи с западным давлением на страну.
Сергей Караганов отметил, что правительство начало что-то делать, "когда петух клюнул". "Потому что до того, как петух не клюнул, ничего не происходило", - сказал политолог.
"Петуха отправим в суп, не переживайте" — пошутил в ответ глава государства. Однако в целом он счел обидными и незаслуженными слова модератора о деятельности кабмина. Караганов также предложил создать на форуме структуру по выработке новой модели экономики. Путин в ответ заметил, что это уже давно сделано и работает.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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Владимир ПутинПравительство РФПМЭФ-2024
 
 
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