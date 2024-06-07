https://1prime.ru/20240607/karaganov-848982272.html
Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха
Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха
Президент Владимир Путин ответил на реплику модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о то, что правительство... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:47+0300
2024-06-07T17:47+0300
2024-06-07T17:47+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин ответил на реплику модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о то, что правительство поздно начало принимать меры в связи с западным давлением на страну. Сергей Караганов отметил, что правительство начало что-то делать, "когда петух клюнул". "Потому что до того, как петух не клюнул, ничего не происходило", - сказал политолог. "Петуха отправим в суп, не переживайте" — пошутил в ответ глава государства. Однако в целом он счел обидными и незаслуженными слова модератора о деятельности кабмина. Караганов также предложил создать на форуме структуру по выработке новой модели экономики. Путин в ответ заметил, что это уже давно сделано и работает. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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владимир путин, правительство рф, пмэф-2024
Владимир Путин, Правительство РФ, ПМЭФ-2024
Путин ответил Караганову на фразу про клюнувшего правительство петуха
Караганов Путину про правительство: начали что-то делать, "когда петух клюнул"
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин ответил на реплику модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о то, что правительство поздно начало принимать меры в связи с западным давлением на страну.
Сергей Караганов отметил, что правительство начало что-то делать, "когда петух клюнул". "Потому что до того, как петух не клюнул, ничего не происходило", - сказал политолог.
"Петуха отправим в суп, не переживайте" — пошутил в ответ глава государства. Однако в целом он счел обидными и незаслуженными слова модератора о деятельности кабмина. Караганов также предложил создать на форуме структуру по выработке новой модели экономики. Путин в ответ заметил, что это уже давно сделано и работает.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
Путин счел обидным суждение о "неясности" экономической модели России