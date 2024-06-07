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Подсчитана динамика товарооборота Китая и России в 2024 году

Подсчитана динамика товарооборота Китая и России в 2024 году - 07.06.2024, ПРАЙМ

Подсчитана динамика товарооборота Китая и России в 2024 году

Товарооборот Китая и России за январь-май 2024 года вырос на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 96,509 миллиарда... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:38+0300

2024-06-07T08:38+0300

2024-06-07T08:38+0300

экономика

россия

китай

товарооборот

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ПЕКИН, 7 июн - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России за январь-май 2024 года вырос на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 96,509 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 41,788 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,8%, поставки из РФ в КНР выросли на 6,9%, составив 54,72 миллиарда долларов. Отдельно в мае товарооборот двух стран составил 19,813 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,727 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,086 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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россия, китай, товарооборот