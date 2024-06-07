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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов - 07.06.2024, ПРАЙМ
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:31+0300
2024-06-07T13:31+0300
2024-06-07T13:52+0300
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ставка банка россии
банк россии
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МОСКВА, 7 июня - ПРАЙМ. Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора.Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Банк России повысит ключевую ставку. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отмечал, что никаких триггеров для снижения ставки нет, 7 июня Банк России ее как минимум сохранит.Многие аналитики прогнозировали повышение ключевой ставки на один процент. Так, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечал, что ставку повысят до 17 процентов, возможно, сохранят ее на этом уровне до конца года. Финансовый аналитик BitRiver Владислав антонов также отмечал, что ЦБ ранее обсуждал возможность повышения ставки, поэтому рынки готовились именно к такому исходу.При этом, по мнению рейтингового агентства "Эксперт РА", участники рынка заложили в свои ставки возможный рост до 18 процентов.
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россия, банк россии, ставка банка россии
РОССИЯ, Банк России, ставка Банка России, Банк России
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
Центробанк неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов
МОСКВА, 7 июня - ПРАЙМ. Банк России в пятницу оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд, следует из заявления регулятора.
Ключевой ставкой называется процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ, введенная регулятором в 2013 году. Показатель является основным индикатором российской денежно-кредитной политики.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что Банк России повысит ключевую ставку. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отмечал, что никаких триггеров для снижения ставки нет, 7 июня Банк России ее как минимум сохранит.
Многие аналитики прогнозировали повышение ключевой ставки на один процент. Так, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечал, что ставку повысят до 17 процентов, возможно, сохранят ее на этом уровне до конца года. Финансовый аналитик BitRiver Владислав антонов также отмечал, что ЦБ ранее обсуждал возможность повышения ставки, поэтому рынки готовились именно к такому исходу.
При этом, по мнению рейтингового агентства "Эксперт РА", участники рынка заложили в свои ставки возможный рост до 18 процентов.