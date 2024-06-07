Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина объяснила связь льготной ипотеки и ключевой ставки - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240607/klyuchevaya-stavka-848987343.html
Набиуллина объяснила связь льготной ипотеки и ключевой ставки
Набиуллина объяснила связь льготной ипотеки и ключевой ставки - 07.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила связь льготной ипотеки и ключевой ставки
Чем больше масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ключевая ставка ЦБ, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:07+0300
2024-06-07T19:37+0300
банк россии
россия
льготная ипотека
ставка банка россии
банк россии
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_091ff18b00221d2907b30419fe1f4719.jpg
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Чем больше масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ключевая ставка ЦБ, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Чем больше там льгот, тем более высокими нужно установить ставки для всех остальных заемщиков, чтобы не допустить роста цен. Чем больше объёмы льготных программ, тем выше ключевая ставка будет", - сказала Набиуллина, уточнив, что это касается не только ипотечных программ, но и в целом программ льготных кредитов.Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. ЦБ РФ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675684_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_49326a66ae79cd188719fb048131deda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, льготная ипотека, ставка банка россии, банк россии, пмэф-2024
Банк России, РОССИЯ, льготная ипотека, ставка Банка России, Банк России, ПМЭФ-2024
19:07 07.06.2024 (обновлено: 19:37 07.06.2024)
 
Набиуллина объяснила связь льготной ипотеки и ключевой ставки

Набиуллина: чем больше масштаб льготной ипотеки, тем выше будет ключевая ставка

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкVI съезд Ассоциации банков России
VI съезд Ассоциации банков России - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Чем больше масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ключевая ставка ЦБ, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Чем больше там льгот, тем более высокими нужно установить ставки для всех остальных заемщиков, чтобы не допустить роста цен. Чем больше объёмы льготных программ, тем выше ключевая ставка будет", - сказала Набиуллина, уточнив, что это касается не только ипотечных программ, но и в целом программ льготных кредитов.
Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. ЦБ РФ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
 
Банк РоссииРОССИЯльготная ипотекаставка Банка РоссииБанк РоссииПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала