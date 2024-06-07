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Набиуллина объяснила связь льготной ипотеки и ключевой ставки

Набиуллина объяснила связь льготной ипотеки и ключевой ставки - 07.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила связь льготной ипотеки и ключевой ставки

Чем больше масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ключевая ставка ЦБ, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T19:07+0300

2024-06-07T19:07+0300

2024-06-07T19:37+0300

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банк россии

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Чем больше масштаб льготных программ кредитования, тем выше будет ключевая ставка ЦБ, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Чем больше там льгот, тем более высокими нужно установить ставки для всех остальных заемщиков, чтобы не допустить роста цен. Чем больше объёмы льготных программ, тем выше ключевая ставка будет", - сказала Набиуллина, уточнив, что это касается не только ипотечных программ, но и в целом программ льготных кредитов.Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. ЦБ РФ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.

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