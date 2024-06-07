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Набиуллина раскрыла, какие сценарии рассматривались по ключевой ставке
Набиуллина раскрыла, какие сценарии рассматривались по ключевой ставке - 07.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина раскрыла, какие сценарии рассматривались по ключевой ставке
ЦБ РФ сегодня рассматривал сохранение и повышение ключевой ставки на 1 и 2 процентных пункта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:23+0300
2024-06-07T19:23+0300
2024-06-07T19:35+0300
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ сегодня рассматривал сохранение и повышение ключевой ставки на 1 и 2 процентных пункта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Варианты, которые мы рассматривали, – вариант сохранения ставки и вариант ее повышения. Причем звучали предложения и до 17 %, и до 18%", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ."Надо сказать, что и в прошлый раз я говорила, что были варианты сохранения и повышения ставки, но в тот раз количество мнений о том, что надо подумать о повышении ставки, было больше", — добавила она.Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. ЦБ РФ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
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россия, ставка банка россии, эльвира набиуллина, пмэф-2024
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина, ПМЭФ-2024
Набиуллина раскрыла, какие сценарии рассматривались по ключевой ставке
Набиуллина: ЦБ рассматривал помимо сохранения ставки ее повышение вплоть до 18%
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ сегодня рассматривал сохранение и повышение ключевой ставки на 1 и 2 процентных пункта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Варианты, которые мы рассматривали, – вариант сохранения ставки и вариант ее повышения. Причем звучали предложения и до 17 %, и до 18%", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Надо сказать, что и в прошлый раз я говорила, что были варианты сохранения и повышения ставки, но в тот раз количество мнений о том, что надо подумать о повышении ставки, было больше", — добавила она.
Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд. ЦБ РФ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.