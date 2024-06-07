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Приморье и КНДР восстановят пассажирское железнодорожное сообщение

Приморье и КНДР восстановят пассажирское железнодорожное сообщение - 07.06.2024, ПРАЙМ

Приморье и КНДР восстановят пассажирское железнодорожное сообщение

Пассажирское сообщение по железной дороге планируется возобновить на маршруте между Уссурийском в Приморье и северокорейским Расоном, сообщает региональное... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T05:22+0300

2024-06-07T05:22+0300

2024-06-07T05:22+0300

кндр

приморский край

железная дорога

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - ПРАЙМ. Пассажирское сообщение по железной дороге планируется возобновить на маршруте между Уссурийском в Приморье и северокорейским Расоном, сообщает региональное агентство по туризму. В течение четырёх лет пассажирские перевозки по железной дороге из РФ в КНДР не осуществлялись. В четверг ФТС сообщила, что первый после четырехлетнего перерыва пассажирский поезд выехал через Приморье в Северную Корею. На нем был 41 турист, все граждане РФ. Агентство в пятницу отмечает, что на поезде поехали представители властей Приморья, региональные туроператоры, блогеры и туристы. Поездка проходит в рамках официального приглашения властей Расона. Северокорейская делегация посетила Владивосток в мае и проявила интерес к развитию туризма между регионами. "Будем тестировать железнодорожное направление. В планах возобновление движения на маршруте Уссурийск–Расон. О количестве подвижного состава, расписании говорить пока ещё рано. В самом же Расоне предстоят рабочие контакты", – приводятся слова руководителя агентства по туризму Арсения Крепского. Маршрут Хасан –Туманган - 32 километра. Далее делегация отправилась в Расон автобусом. Программа рассчитана на три дня. В нее входит посещение павильона дружбы и могил советских воинов, образцовых школ и производств в разных отраслях, выступление детского творческого коллектива, знакомство с инфраструктурой для отдыха: парки, пляжи, катерные прогулки к местам обитания ларг.

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кндр, приморский край, железная дорога