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Приморье и КНДР восстановят пассажирское железнодорожное сообщение - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Приморье и КНДР восстановят пассажирское железнодорожное сообщение
Приморье и КНДР восстановят пассажирское железнодорожное сообщение - 07.06.2024, ПРАЙМ
Приморье и КНДР восстановят пассажирское железнодорожное сообщение
Пассажирское сообщение по железной дороге планируется возобновить на маршруте между Уссурийском в Приморье и северокорейским Расоном, сообщает региональное... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T05:22+0300
2024-06-07T05:22+0300
кндр
приморский край
железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - ПРАЙМ. Пассажирское сообщение по железной дороге планируется возобновить на маршруте между Уссурийском в Приморье и северокорейским Расоном, сообщает региональное агентство по туризму. В течение четырёх лет пассажирские перевозки по железной дороге из РФ в КНДР не осуществлялись. В четверг ФТС сообщила, что первый после четырехлетнего перерыва пассажирский поезд выехал через Приморье в Северную Корею. На нем был 41 турист, все граждане РФ. Агентство в пятницу отмечает, что на поезде поехали представители властей Приморья, региональные туроператоры, блогеры и туристы. Поездка проходит в рамках официального приглашения властей Расона. Северокорейская делегация посетила Владивосток в мае и проявила интерес к развитию туризма между регионами. "Будем тестировать железнодорожное направление. В планах возобновление движения на маршруте Уссурийск–Расон. О количестве подвижного состава, расписании говорить пока ещё рано. В самом же Расоне предстоят рабочие контакты", – приводятся слова руководителя агентства по туризму Арсения Крепского. Маршрут Хасан –Туманган - 32 километра. Далее делегация отправилась в Расон автобусом. Программа рассчитана на три дня. В нее входит посещение павильона дружбы и могил советских воинов, образцовых школ и производств в разных отраслях, выступление детского творческого коллектива, знакомство с инфраструктурой для отдыха: парки, пляжи, катерные прогулки к местам обитания ларг.
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кндр, приморский край, железная дорога
КНДР, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, железная дорога
05:22 07.06.2024
 
Приморье и КНДР восстановят пассажирское железнодорожное сообщение

Приморье и КНДР планируют восстановить пассажирское железнодорожное сообщение

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПхеньян
Пхеньян - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - ПРАЙМ. Пассажирское сообщение по железной дороге планируется возобновить на маршруте между Уссурийском в Приморье и северокорейским Расоном, сообщает региональное агентство по туризму.
В течение четырёх лет пассажирские перевозки по железной дороге из РФ в КНДР не осуществлялись. В четверг ФТС сообщила, что первый после четырехлетнего перерыва пассажирский поезд выехал через Приморье в Северную Корею. На нем был 41 турист, все граждане РФ.
Агентство в пятницу отмечает, что на поезде поехали представители властей Приморья, региональные туроператоры, блогеры и туристы. Поездка проходит в рамках официального приглашения властей Расона. Северокорейская делегация посетила Владивосток в мае и проявила интерес к развитию туризма между регионами.
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"Будем тестировать железнодорожное направление. В планах возобновление движения на маршруте Уссурийск–Расон. О количестве подвижного состава, расписании говорить пока ещё рано. В самом же Расоне предстоят рабочие контакты", – приводятся слова руководителя агентства по туризму Арсения Крепского.
Маршрут Хасан –Туманган - 32 километра. Далее делегация отправилась в Расон автобусом. Программа рассчитана на три дня. В нее входит посещение павильона дружбы и могил советских воинов, образцовых школ и производств в разных отраслях, выступление детского творческого коллектива, знакомство с инфраструктурой для отдыха: парки, пляжи, катерные прогулки к местам обитания ларг.
 
КНДРПРИМОРСКИЙ КРАЙжелезная дорога
 
 
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