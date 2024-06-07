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Котяков выразил свое отношение к идее шестидневной рабочей недели - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Котяков выразил свое отношение к идее шестидневной рабочей недели
Котяков выразил свое отношение к идее шестидневной рабочей недели - 07.06.2024, ПРАЙМ
Котяков выразил свое отношение к идее шестидневной рабочей недели
Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T07:21+0300
2024-06-07T07:21+0300
пмэф-2024
антон котяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы", - сказал Котяков в ответ на вопрос, есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя. Он отметил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Предусмотрена также возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон. "Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка – нет", - подчеркнул министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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пмэф-2024, антон котяков, рынок труда
ПМЭФ-2024, Антон Котяков, рынок труда
07:21 07.06.2024
 
Котяков выразил свое отношение к идее шестидневной рабочей недели

Котяков высказался против введения шестидневной рабочей недели в России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы", - сказал Котяков в ответ на вопрос, есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя.
Он отметил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Предусмотрена также возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон.
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"Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка – нет", - подчеркнул министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ПМЭФ-2024Антон Котяковрынок труда
 
 
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