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Котяков выразил свое отношение к идее шестидневной рабочей недели

Котяков выразил свое отношение к идее шестидневной рабочей недели - 07.06.2024, ПРАЙМ

Котяков выразил свое отношение к идее шестидневной рабочей недели

Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T07:21+0300

2024-06-07T07:21+0300

2024-06-07T07:21+0300

пмэф-2024

антон котяков

рынок труда

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Вероятности введения шестидневной рабочей недели при нынешних условиях рекордно низкой безработицы нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы", - сказал Котяков в ответ на вопрос, есть ли вероятность, что в России может быть установлена шестидневная рабочая неделя. Он отметил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Предусмотрена также возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон. "Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка – нет", - подчеркнул министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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пмэф-2024, антон котяков, рынок труда