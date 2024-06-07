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Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокуса"
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокуса" - 07.06.2024, ПРАЙМ
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокуса"
На месте концертного зала "Крокус сити холл", где 22 марта произошел теракт, могут построить памятный сквер, такие планы обсуждаются, заявил РИА Новости... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T07:27+0300
2024-06-07T07:27+0300
2024-06-07T07:27+0300
пмэф-2024
крокус сити холл
андрей воробьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. На месте концертного зала "Крокус сити холл", где 22 марта произошел теракт, могут построить памятный сквер, такие планы обсуждаются, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ. "Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут", - отметил Воробьев.Глава Подмосковья уточнил, что прорабатывается несколько вариантов, в том числе создать сквер именно на месте трагедии, которая случилась в марте. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Их задержали утром у границы с Украиной, сейчас они под стражей. В результате теракта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
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пмэф-2024, крокус сити холл, андрей воробьев
ПМЭФ-2024, Крокус сити холл, Андрей Воробьев
Воробьев рассказал, что могут построить на месте "Крокуса"
Воробьев: на месте "Крокус сити холла" может быть построен памятный сквер
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. На месте концертного зала "Крокус сити холл", где 22 марта произошел теракт, могут построить памятный сквер, такие планы обсуждаются, заявил РИА Новости губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ.
"Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут", - отметил Воробьев.
Глава Подмосковья уточнил, что прорабатывается несколько вариантов, в том числе создать сквер именно на месте трагедии, которая случилась в марте.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Их задержали утром у границы с Украиной, сейчас они под стражей. В результате теракта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.
У охранявшей "Крокус" компании отозвали лицензию