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Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей
Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей - 07.06.2024, ПРАЙМ
Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей
Крымский арбитражный суд принял решение о взыскании с Украины более трех триллионов рублей за энергетическую блокаду региона. Об этом рассказал глава крымского... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:27+0300
2024-06-07T14:27+0300
2024-06-07T14:36+0300
россия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – ПРАЙМ. Крымский арбитражный суд принял решение о взыскании с Украины более трех триллионов рублей за энергетическую блокаду региона. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. "Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей", - сообщил депутат. Кроме того, Константинов добавил, что для крымчан это решение является значимым и своевременным. По его словам, власти региона продолжат работу по оценке нанесенного Крыму ущерба и сделают все, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание. В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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россия, крым, арбитражный суд
РОССИЯ, КРЫМ, арбитражный суд
Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей
Константинов: суд постановил взыскать с Украины ущерб за энергоблокаду Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – ПРАЙМ. Крымский арбитражный суд принял решение о взыскании с Украины более трех триллионов рублей за энергетическую блокаду региона. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
"Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей Крыма по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей", - сообщил депутат.
Кроме того, Константинов добавил, что для крымчан это решение является значимым и своевременным. По его словам, власти региона продолжат работу по оценке нанесенного Крыму ущерба и сделают все, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание.
В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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