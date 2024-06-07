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Греф предупредил о последствиях отмены налоговых льгот для владельцев акций
Греф предупредил о последствиях отмены налоговых льгот для владельцев акций - 07.06.2024, ПРАЙМ
Греф предупредил о последствиях отмены налоговых льгот для владельцев акций
Отмена нормы, которая освобождает от уплаты налога на доходы от продажи акций, находившихся в собственности одного владельца более пяти лет, создаст резкую... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:40+0300
2024-06-07T09:40+0300
2024-06-07T09:40+0300
россия
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Отмена нормы, которая освобождает от уплаты налога на доходы от продажи акций, находившихся в собственности одного владельца более пяти лет, создаст резкую волатильность на рынке уже в этом году, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. "Очень многие предприниматели высказывают подобные пожелания немножко больше предсказуемости, немножко больше стабильности. Понятно, что правительству приходится действовать иногда в экстремальных ситуациях тоже, закрывая экстренные проблемы. Но тем не менее, важно слышать друг друга и при обсуждении сейчас в том числе, при обсуждении тех надстроек, которые не были учтены, которые дестимулируют нас", - сказал Греф. "Допустим, владение акциями пять лет раньше не облагалось налогом. Если эта норма сейчас будет отменена, то мы увидим огромную волатильность на рынке уже в это году, потому что у нас огромный запрос со стороны частного сектора, нужно ли продавать акции, потому что нужно успеть продать акции в этом году", - добавил глава Сбербанка. "У нас, допустим, работники получали акции в течение последних 30 лет, и у них произойдет за 30 лет переоценка, и они должны будут заплатить достаточно высокий налог за все это время. Конечно, мы увидим, что они все побегут продавать акции, чтобы в этом году зафиксировать необлагаемый доход", - пояснил он. Правительство РФ внесло в Госдуму подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс РФ, которые, в частности, расширяют прогрессию по НДФЛ. При этом, в частности, для доходов сверх 50 миллионов рублей в год предлагается и отменить действующую норму, которая освобождает от уплаты подоходного налога доходы от продажи акций и другого имущества, которые находились в собственности одного владельца более пяти лет. Для налогоплательщиков с доходами ниже этой планки норма сохранится. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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россия, герман греф
Греф предупредил о последствиях отмены налоговых льгот для владельцев акций
Греф: отмена налоговых льгот для акционеров создаст волатильность на рынке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Отмена нормы, которая освобождает от уплаты налога на доходы от продажи акций, находившихся в собственности одного владельца более пяти лет, создаст резкую волатильность на рынке уже в этом году, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
"Очень многие предприниматели высказывают подобные пожелания немножко больше предсказуемости, немножко больше стабильности. Понятно, что правительству приходится действовать иногда в экстремальных ситуациях тоже, закрывая экстренные проблемы. Но тем не менее, важно слышать друг друга и при обсуждении сейчас в том числе, при обсуждении тех надстроек, которые не были учтены, которые дестимулируют нас", - сказал Греф.
"Допустим, владение акциями пять лет раньше не облагалось налогом. Если эта норма сейчас будет отменена, то мы увидим огромную волатильность на рынке уже в это году, потому что у нас огромный запрос со стороны частного сектора, нужно ли продавать акции, потому что нужно успеть продать акции в этом году", - добавил глава Сбербанка.
"У нас, допустим, работники получали акции в течение последних 30 лет, и у них произойдет за 30 лет переоценка, и они должны будут заплатить достаточно высокий налог за все это время. Конечно, мы увидим, что они все побегут продавать акции, чтобы в этом году зафиксировать необлагаемый доход", - пояснил он.
Правительство РФ внесло в Госдуму подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс РФ, которые, в частности, расширяют прогрессию по НДФЛ. При этом, в частности, для доходов сверх 50 миллионов рублей в год предлагается и отменить действующую норму, которая освобождает от уплаты подоходного налога доходы от продажи акций и другого имущества, которые находились в собственности одного владельца более пяти лет. Для налогоплательщиков с доходами ниже этой планки норма сохранится.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.