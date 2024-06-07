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Мутко рассказал о механизме, который позволит ускорить замену лифтов

Мутко рассказал о механизме, который позволит ускорить замену лифтов - 07.06.2024, ПРАЙМ

Мутко рассказал о механизме, который позволит ускорить замену лифтов

"Дом.РФ" и Минпромторг разработали программу льготного факторинга, которая поможет ускорить замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации, механизм по разным... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T06:20+0300

2024-06-07T06:20+0300

2024-06-07T06:20+0300

недвижимость

производство лифтов

виталий мутко

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня – ПРАЙМ. "Дом.РФ" и Минпромторг разработали программу льготного факторинга, которая поможет ускорить замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации, механизм по разным оценкам может потребовать до 7 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава "Дом.РФ" Виталий Мутко. "Мы с Минпромторгом подготовили проект постановления правительства, который позволит субсидировать процентную ставку факторингового финансирования при замене в рамках капремонта лифтов, чей срок эксплуатации закончился. У большинства регионов нет возможности финансирования замены лифтов на 100%, почти половина всех закупок фондами капитального ремонта происходят с использованием рассрочки платежа на три и более лет", - отметил он. По словам Мутко, предварительная оценка показывает, что программа позволит фондам заменить не только накопленный "долг" в 40 тысяч лифтов, но и обеспечить своевременную замену всех лифтов, чей срок эксплуатации будет истекать в будущем. "Сейчас обсуждается, что для отечественных лифтовых заводов стоимость финансирования при льготном факторинге может помочь сохранить регионам текущий уровень цен закупки лифтового оборудования и долговой нагрузки, обеспечить заводам возможность капитальных вложений в модернизацию производства и высокий уровень импортозамещения. При этом компания "Дом.РФ" могла бы стать оператором программы, поскольку у нас в бэкграунде большой опыт работы как оператора, например, по программам льготного ипотечного кредитования", - сообщил глава компании. Он добавил, что проект постановления правительства о льготном факторинге для замены лифтов по капремонту уже прошел согласование Минпромторга и Минстроя. "Мы рассчитываем, что программа может стартовать уже в 2024 году", - уточнил он. Глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко в мае заявлял, что 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы в 25 лет и его продлят на пять лет. При этом он отметил, что проблему износа лифтового оборудования лишь переносом сроков службы не решить. Факторинг – финансовая услуга по предоставлению поддержки компаниям на условиях отсрочки платежа. Инструмент позволяет получать оплату сразу после отгрузки товара или оказания услуг, не ожидая поступления средств от покупателя. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, производство лифтов, виталий мутко, пмэф-2024