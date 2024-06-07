Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мутко рассказал о механизме, который позволит ускорить замену лифтов - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240607/lift-848937810.html
Мутко рассказал о механизме, который позволит ускорить замену лифтов
Мутко рассказал о механизме, который позволит ускорить замену лифтов - 07.06.2024, ПРАЙМ
Мутко рассказал о механизме, который позволит ускорить замену лифтов
"Дом.РФ" и Минпромторг разработали программу льготного факторинга, которая поможет ускорить замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации, механизм по разным... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T06:20+0300
2024-06-07T06:20+0300
недвижимость
производство лифтов
виталий мутко
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83225/92/832259206_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f3592eb2699119029a4b33033798f3b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня – ПРАЙМ. "Дом.РФ" и Минпромторг разработали программу льготного факторинга, которая поможет ускорить замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации, механизм по разным оценкам может потребовать до 7 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава "Дом.РФ" Виталий Мутко. "Мы с Минпромторгом подготовили проект постановления правительства, который позволит субсидировать процентную ставку факторингового финансирования при замене в рамках капремонта лифтов, чей срок эксплуатации закончился. У большинства регионов нет возможности финансирования замены лифтов на 100%, почти половина всех закупок фондами капитального ремонта происходят с использованием рассрочки платежа на три и более лет", - отметил он. По словам Мутко, предварительная оценка показывает, что программа позволит фондам заменить не только накопленный "долг" в 40 тысяч лифтов, но и обеспечить своевременную замену всех лифтов, чей срок эксплуатации будет истекать в будущем. "Сейчас обсуждается, что для отечественных лифтовых заводов стоимость финансирования при льготном факторинге может помочь сохранить регионам текущий уровень цен закупки лифтового оборудования и долговой нагрузки, обеспечить заводам возможность капитальных вложений в модернизацию производства и высокий уровень импортозамещения. При этом компания "Дом.РФ" могла бы стать оператором программы, поскольку у нас в бэкграунде большой опыт работы как оператора, например, по программам льготного ипотечного кредитования", - сообщил глава компании. Он добавил, что проект постановления правительства о льготном факторинге для замены лифтов по капремонту уже прошел согласование Минпромторга и Минстроя. "Мы рассчитываем, что программа может стартовать уже в 2024 году", - уточнил он. Глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко в мае заявлял, что 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы в 25 лет и его продлят на пять лет. При этом он отметил, что проблему износа лифтового оборудования лишь переносом сроков службы не решить. Факторинг – финансовая услуга по предоставлению поддержки компаниям на условиях отсрочки платежа. Инструмент позволяет получать оплату сразу после отгрузки товара или оказания услуг, не ожидая поступления средств от покупателя. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20230711/841046872.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83225/92/832259206_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d368d00aae24e52212391511ec39d2ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, производство лифтов, виталий мутко, пмэф-2024
Недвижимость, производство лифтов, Виталий Мутко, ПМЭФ-2024
06:20 07.06.2024
 
Мутко рассказал о механизме, который позволит ускорить замену лифтов

Мутко: программа льготного факторинга позволит ускорить замену лифтов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Лифт
 Лифт - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня – ПРАЙМ. "Дом.РФ" и Минпромторг разработали программу льготного факторинга, которая поможет ускорить замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации, механизм по разным оценкам может потребовать до 7 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава "Дом.РФ" Виталий Мутко.
"Мы с Минпромторгом подготовили проект постановления правительства, который позволит субсидировать процентную ставку факторингового финансирования при замене в рамках капремонта лифтов, чей срок эксплуатации закончился. У большинства регионов нет возможности финансирования замены лифтов на 100%, почти половина всех закупок фондами капитального ремонта происходят с использованием рассрочки платежа на три и более лет", - отметил он.
По словам Мутко, предварительная оценка показывает, что программа позволит фондам заменить не только накопленный "долг" в 40 тысяч лифтов, но и обеспечить своевременную замену всех лифтов, чей срок эксплуатации будет истекать в будущем.
Лифт
Россиянам рассказали о признаках потенциально опасного лифта
11 июля 2023, 02:15
"Сейчас обсуждается, что для отечественных лифтовых заводов стоимость финансирования при льготном факторинге может помочь сохранить регионам текущий уровень цен закупки лифтового оборудования и долговой нагрузки, обеспечить заводам возможность капитальных вложений в модернизацию производства и высокий уровень импортозамещения. При этом компания "Дом.РФ" могла бы стать оператором программы, поскольку у нас в бэкграунде большой опыт работы как оператора, например, по программам льготного ипотечного кредитования", - сообщил глава компании.
Он добавил, что проект постановления правительства о льготном факторинге для замены лифтов по капремонту уже прошел согласование Минпромторга и Минстроя.
"Мы рассчитываем, что программа может стартовать уже в 2024 году", - уточнил он.
Глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко в мае заявлял, что 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы в 25 лет и его продлят на пять лет. При этом он отметил, что проблему износа лифтового оборудования лишь переносом сроков службы не решить.
Факторинг – финансовая услуга по предоставлению поддержки компаниям на условиях отсрочки платежа. Инструмент позволяет получать оплату сразу после отгрузки товара или оказания услуг, не ожидая поступления средств от покупателя.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
Недвижимостьпроизводство лифтовВиталий МуткоПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала