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Деловой завтрак Сбера. Трансляция - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Деловой завтрак Сбера. Трансляция
Деловой завтрак Сбера. Трансляция - 07.06.2024, ПРАЙМ
Деловой завтрак Сбера. Трансляция
Модератор - Герман Греф. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:02+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Сбер принимает участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Седьмого июня проходит Деловой завтрак Сбера на тему "Россия 2030: как прийти к финишу четвёртыми?". Модератор - Герман Греф. России удалось выстроить крепкую экономику, устойчивую к внешним шокам. Стране пришлось справиться с многочисленными вызовами за короткий исторический промежуток. Пять шоков были беспрецедентны по масштабу и разнообразию: институциональный шок (90-е), финансовый (2008), сырьевой (2014), эпидемиологический (2020) и геополитический (2022). Несмотря на сложные условия, экономика продолжила расти. Новый электоральный цикл Россия встречает с низким уровнем долга, умеренной инфляцией, устойчивой внешней позицией и продвинутой банковской системой. Новому правительству и бизнесу предстоит решить сложную задачу: как существующую макроэкономическую основу транслировать в быстрый экономический рост, чтобы стать четвёртой экономикой мира? Как ответить на шестой шок – технологический? Как превратить его из вызова в возможность? Как эффективно использовать искусственный интеллект и другие инновации на фоне низкой безработицы и высокой загрузки мощностей? Какие институциональные изменения требуются для рывка? Что это будет означать для образования, науки и инвестиций компаний? Какие сегменты экономики, – отрасли, регионы и технологии, – должны получить поддержку государства? И что это будет означать для бизнеса и государства с точки зрения выбора ключевых направлений работы, что правительство должно сделать по-новому для долгосрочного роста?
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Герман Греф, ПМЭФ-2024, Сбербанк
08:02 07.06.2024 (обновлено: 11:04 07.06.2024)
 
Деловой завтрак Сбера. Трансляция

Деловой завтрак Сбера. "Россия 2030: как прийти к финишу четвёртыми?"

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Сбер принимает участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Седьмого июня проходит Деловой завтрак Сбера на тему "Россия 2030: как прийти к финишу четвёртыми?". Модератор - Герман Греф.
России удалось выстроить крепкую экономику, устойчивую к внешним шокам. Стране пришлось справиться с многочисленными вызовами за короткий исторический промежуток. Пять шоков были беспрецедентны по масштабу и разнообразию: институциональный шок (90-е), финансовый (2008), сырьевой (2014), эпидемиологический (2020) и геополитический (2022). Несмотря на сложные условия, экономика продолжила расти.
Новый электоральный цикл Россия встречает с низким уровнем долга, умеренной инфляцией, устойчивой внешней позицией и продвинутой банковской системой.
Новому правительству и бизнесу предстоит решить сложную задачу: как существующую макроэкономическую основу транслировать в быстрый экономический рост, чтобы стать четвёртой экономикой мира? Как ответить на шестой шок – технологический? Как превратить его из вызова в возможность? Как эффективно использовать искусственный интеллект и другие инновации на фоне низкой безработицы и высокой загрузки мощностей? Какие институциональные изменения требуются для рывка? Что это будет означать для образования, науки и инвестиций компаний? Какие сегменты экономики, – отрасли, регионы и технологии, – должны получить поддержку государства? И что это будет означать для бизнеса и государства с точки зрения выбора ключевых направлений работы, что правительство должно сделать по-новому для долгосрочного роста?
 
Герман ГрефПМЭФ-2024Сбербанк
 
 
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