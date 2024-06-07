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"АвтоВАЗ" и ПСБ создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/lizing-848982951.html
"АвтоВАЗ" и ПСБ создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей
"АвтоВАЗ" и ПСБ создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей - 07.06.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" и ПСБ создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей
"АвтоВАЗ" и Промсвязьбанк (ПСБ) намерены создать совместное предприятие для лизинга автомобилей, соответствующее соглашение подписали президент "АвтоВАЗа"... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:00+0300
2024-06-07T18:00+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" и Промсвязьбанк (ПСБ) намерены создать совместное предприятие для лизинга автомобилей, соответствующее соглашение подписали президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и глава ПСБ Петр Фрадков в ходе ПМЭФ. "Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений. Автомобильный концерн и банк договорились о комплексном банковском обслуживании, внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности компании, финансировании текущей и инвестиционной деятельности, создании совместного лизингового предприятия", — указывается в сообщении пресс-службы кредитной организации. Фрадков подчеркнул, что перед отечественным автомобилестроением сейчас стоят стратегические задачи — достижение технологического суверенитета, создание собственной компонентной и инженерной базы, развитие технологических процессов. "Компетенции ПСБ в организации финансовой и нефинансовой поддержки предприятий промышленности, большой опыт в развитии лизинговых программ и знание этого рынка позволят внести существенный вклад в реализацию стратегии развития автомобильной промышленности в России и будут способствовать динамичному развитию отрасли", — такие слова Фрадкова приводятся в сообщении. Глава "АвтоВАЗа" отметил, что, объединяя компетенции, уже в ближайшее время новое предприятие "встанет в один ряд с лидерами предоставления лизинговых услуг". "Кроме того, уже в конце июня наш каптивный "АвтоФинанс Банк" совместно с ПСБ предложит покупателям LADA привлекательные кредитные предложения", — добавил Соколов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, псб, автоваз, лизинг, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, ПСБ, АвтоВАЗ, лизинг, ПМЭФ-2024
18:00 07.06.2024
 
"АвтоВАЗ" и ПСБ создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей

"АвтоВАЗ" и ПСБ создадут совместное предприятие для лизинга автомобилей

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМосковский Международный Автомобильный Салон 2012
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" и Промсвязьбанк (ПСБ) намерены создать совместное предприятие для лизинга автомобилей, соответствующее соглашение подписали президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и глава ПСБ Петр Фрадков в ходе ПМЭФ.
"Соглашение предусматривает сотрудничество по ряду направлений. Автомобильный концерн и банк договорились о комплексном банковском обслуживании, внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности компании, финансировании текущей и инвестиционной деятельности, создании совместного лизингового предприятия", — указывается в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Фрадков подчеркнул, что перед отечественным автомобилестроением сейчас стоят стратегические задачи — достижение технологического суверенитета, создание собственной компонентной и инженерной базы, развитие технологических процессов.
"Компетенции ПСБ в организации финансовой и нефинансовой поддержки предприятий промышленности, большой опыт в развитии лизинговых программ и знание этого рынка позволят внести существенный вклад в реализацию стратегии развития автомобильной промышленности в России и будут способствовать динамичному развитию отрасли", — такие слова Фрадкова приводятся в сообщении.
Россети - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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Глава "АвтоВАЗа" отметил, что, объединяя компетенции, уже в ближайшее время новое предприятие "встанет в один ряд с лидерами предоставления лизинговых услуг".
"Кроме того, уже в конце июня наш каптивный "АвтоФинанс Банк" совместно с ПСБ предложит покупателям LADA привлекательные кредитные предложения", — добавил Соколов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯПСБАвтоВАЗлизингПМЭФ-2024
 
 
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