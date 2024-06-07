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Подъезд многоквартирного дома обрушился при ударе ВСУ по Луганску

Подъезд многоквартирного дома обрушился при ударе ВСУ по Луганску - 07.06.2024, ПРАЙМ

Подъезд многоквартирного дома обрушился при ударе ВСУ по Луганску

Вооруженые силы Украины нанесли удар по жилому району Луганска, в результате обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом рассказали агентству РИА Новости в | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:22+0300

2024-06-07T12:22+0300

2024-06-07T12:52+0300

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ЛУГАНСК, 7 июн – ПРАЙМ. Вооруженые силы Украины нанесли удар по жилому району Луганска, в результате обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом рассказали агентству РИА Новости в военной комендатуре. "В результате удара ВСУ по жилому району Луганска обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы", - сказал собеседник издания.Как добавили в комендатуре, под завалами находятся люди, они просят эвакуации. МЧС делает все возможное, отметил собеседник агентства.Кроме того, глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что в результате обстрела ВСУ постадали 22 человека, в том числе восьмилетний ребенок.Позднее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что атака ВСУ на Луганск может повториться.

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