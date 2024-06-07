https://1prime.ru/20240607/makron-848941353.html

Макрон прокомментировал задержание француза в Москве

Макрон прокомментировал задержание француза в Москве - 07.06.2024, ПРАЙМ

Макрон прокомментировал задержание француза в Москве

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа его французского гражданина, которого задержали в Москве, не имела отношения к правительству его страны. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:46+0300

2024-06-07T08:46+0300

2024-06-07T08:47+0300

франция

россия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа его французского гражданина, которого задержали в Москве, не имела отношения к правительству его страны. В Следственном комитете России ранее сообщали, что в Москве задержан гражданин Франции, которого подозревают в сборе сведений, касающихся военной деятельности России. По официальным источникам, задержанный Лоран Винатье проживает в Швейцарии, в Лозанне, является писателем-эссеистом, репортером, исследователем и консультантом по международным делам. "Один из наших соотечественников был арестован в России. Он работает в швейцарской неправительственной организации, которая занимается дипломатией... Ни при каких обстоятельствах он не был человеком, работающим на Францию", - сказал Макрон в интервью французским телеканалам. По его словам, несмотря на это обстоятельство, задержанному предоставят все предусмотренные в таких случаях меры защиты. В отношении задержанного столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Как полагает следствие, на протяжении нескольких лет иностранец, не намереваясь соблюдать обязательства по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов, целенаправленно собирал информацию "в области военной и военно-технической деятельности РФ". Задержанный доставлен в подразделение следственного управления СК для проведения следственных действий.

https://1prime.ru/20240605/makron-848848230.html

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франция, россия, эммануэль макрон