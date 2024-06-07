https://1prime.ru/20240607/makron-848955031.html

В Кремле ответили на провокации Макрона об отправке войск

В Кремле ответили на провокации Макрона об отправке войск - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на провокации Макрона об отправке войск

Москва считает слова французского лидера Эмманюэля Макрона провокационными. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:04+0300

2024-06-07T12:04+0300

2024-06-07T12:16+0300

политика

россия

дмитрий песков

эммануэль макрон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Москва считает слова французского лидера Эмманюэля Макрона провокационными. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы считаем эти действия - учитывая, что Франция член НАТО, член Евросоюза, большое европейское государство - мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными", — заявил пресс-секретарь главы государства. Песков добавил, что подобные высказывания усугубляют напряженность на континенте и не приведут к позитивным результатам.Ко всему прочему, Пескову неизвестно, возникло ли у Путина желание ознакомиться с интервью французского президента, так как глава государства поздно завершил переговоры с Зимбабве.Ранее Макрон сообщил о готовности Франции принять непосредственное участие в военном конфликте, чтобы всесторонне поддержать Украину. В рамках поддержки Франция также до конца года передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и организует обучение украинских пилотов. Тем не менее, Макрон заверил, что французское оружие не будет использоваться против мирных жителей на территории России.

https://1prime.ru/20240605/makron-848848230.html

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россия, дмитрий песков, эммануэль макрон