Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на провокации Макрона об отправке войск - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240607/makron-848955031.html
В Кремле ответили на провокации Макрона об отправке войск
В Кремле ответили на провокации Макрона об отправке войск - 07.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на провокации Макрона об отправке войск
Москва считает слова французского лидера Эмманюэля Макрона провокационными. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:04+0300
2024-06-07T12:16+0300
политика
россия
дмитрий песков
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_044f33ebb7f1fd78dadb66aad0ea7694.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Москва считает слова французского лидера Эмманюэля Макрона провокационными. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы считаем эти действия - учитывая, что Франция член НАТО, член Евросоюза, большое европейское государство - мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными", — заявил пресс-секретарь главы государства. Песков добавил, что подобные высказывания усугубляют напряженность на континенте и не приведут к позитивным результатам.Ко всему прочему, Пескову неизвестно, возникло ли у Путина желание ознакомиться с интервью французского президента, так как глава государства поздно завершил переговоры с Зимбабве.Ранее Макрон сообщил о готовности Франции принять непосредственное участие в военном конфликте, чтобы всесторонне поддержать Украину. В рамках поддержки Франция также до конца года передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и организует обучение украинских пилотов. Тем не менее, Макрон заверил, что французское оружие не будет использоваться против мирных жителей на территории России.
https://1prime.ru/20240605/makron-848848230.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8f44b12005957c8a656e22ad01d6379f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
12:04 07.06.2024 (обновлено: 12:16 07.06.2024)
 
В Кремле ответили на провокации Макрона об отправке войск

Песков: Россия считает заявления Макрона провокационными

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Москва считает слова французского лидера Эмманюэля Макрона провокационными. Такое мнение на полях ПМЭФ выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы считаем эти действия - учитывая, что Франция член НАТО, член Евросоюза, большое европейское государство - мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными", — заявил пресс-секретарь главы государства. Песков добавил, что подобные высказывания усугубляют напряженность на континенте и не приведут к позитивным результатам.
Ко всему прочему, Пескову неизвестно, возникло ли у Путина желание ознакомиться с интервью французского президента, так как глава государства поздно завершил переговоры с Зимбабве.
Ранее Макрон сообщил о готовности Франции принять непосредственное участие в военном конфликте, чтобы всесторонне поддержать Украину. В рамках поддержки Франция также до конца года передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и организует обучение украинских пилотов. Тем не менее, Макрон заверил, что французское оружие не будет использоваться против мирных жителей на территории России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Гиблое дело. Макрон решил усугубить и без того опасный конфликт с Россией
5 июня, 13:32
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала