https://1prime.ru/20240607/markirovka-848947954.html
Ввоз немаркированной продукции в РФ призвали сделать уголовно наказуемым
Ввоз немаркированной продукции в РФ призвали сделать уголовно наказуемым - 07.06.2024, ПРАЙМ
Ввоз немаркированной продукции в РФ призвали сделать уголовно наказуемым
Министерство промышленности и торговли РФ предлагает ввести уголовную ответственность за ввоз на территорию России продукции без обязательной маркировки,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:23+0300
2024-06-07T10:23+0300
2024-06-07T10:23+0300
минпромторг
маркировка товаров
уголовная ответственность
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ предлагает ввести уголовную ответственность за ввоз на территорию России продукции без обязательной маркировки, следует из проекта федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести в статью 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации... следующие изменения... наименование после слова "приобретение," дополнить словами "ввоз на территорию Российской Федерации,"... часть первую после слов ",приобретение," дополнить словами "ввоз на территорию Российской Федерации,"... часть третью после слов ",приобретение," дополнить словами "ввоз на территорию Российской Федерации,", - говорится в проекте. Статья 171.1 УК РФ - это "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". В ведомстве отмечают, что сейчас за нарушения правил маркировки предусматривается уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров, однако ответственности за незаконный ввоз немаркированной продукции на территорию России не предусмотрено. Проектом федерального закона предлагается гармонизировать положение. Мера направлена на пресечение попадания на российский рынок незаконно ввезенной немаркированной продукции и позволит обеспечить дополнительную защиту прав потребителей, приобретающих импортную продукцию, подлежащую обязательной маркировке, добавили там же.
https://1prime.ru/20240605/markirovka-848834792.html
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минпромторг, маркировка товаров, уголовная ответственность
Минпромторг, маркировка товаров, уголовная ответственность
Ввоз немаркированной продукции в РФ призвали сделать уголовно наказуемым
Минпромторг РФ предлагает ввод уголовной ответственности за ввоз немаркированной продукции
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ предлагает ввести уголовную ответственность за ввоз на территорию России продукции без обязательной маркировки, следует из проекта федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Внести в статью 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации... следующие изменения... наименование после слова "приобретение," дополнить словами "ввоз на территорию Российской Федерации,"... часть первую после слов ",приобретение," дополнить словами "ввоз на территорию Российской Федерации,"... часть третью после слов ",приобретение," дополнить словами "ввоз на территорию Российской Федерации,", - говорится в проекте.
Статья 171.1 УК РФ - это "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации".
В ведомстве отмечают, что сейчас за нарушения правил маркировки предусматривается уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров, однако ответственности за незаконный ввоз немаркированной продукции на территорию России не предусмотрено. Проектом федерального закона предлагается гармонизировать положение.
Мера направлена на пресечение попадания на российский рынок незаконно ввезенной немаркированной продукции и позволит обеспечить дополнительную защиту прав потребителей, приобретающих импортную продукцию, подлежащую обязательной маркировке, добавили там же.
Минпромторг просят проработать совершенствование системы маркировки товаров