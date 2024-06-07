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Матвиенко раскрыла, как Россия ответит на угрозы своей безопасности

Матвиенко раскрыла, как Россия ответит на угрозы своей безопасности - 07.06.2024, ПРАЙМ

Матвиенко раскрыла, как Россия ответит на угрозы своей безопасности

В случае серьезной угрозы для России, ее безопасности и суверенитету, страна будет использовать весь свой арсенал. Об этом сообщила заявила спикер Совета... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:24+0300

2024-06-07T14:24+0300

2024-06-07T14:27+0300

политика

россия

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В случае серьезной угрозы для России, ее безопасности и суверенитету, страна будет использовать весь свой арсенал. Об этом сообщила заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Возьмите нашу доктрину, она четкая, внятная. Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо", — отметила сенатор на телеканале "Россия 1".Она подчеркнула, что если нет угрозы существованию страны, Россия никогда не будет применять ядерное оружие. Матвиенко также отметила, что у нее нет ощущения приближающейся ядерной войны, но есть некоторые нехорошие тенденции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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