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Матвиенко раскрыла, как Россия ответит на угрозы своей безопасности - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко раскрыла, как Россия ответит на угрозы своей безопасности
Матвиенко раскрыла, как Россия ответит на угрозы своей безопасности - 07.06.2024, ПРАЙМ
Матвиенко раскрыла, как Россия ответит на угрозы своей безопасности
В случае серьезной угрозы для России, ее безопасности и суверенитету, страна будет использовать весь свой арсенал. Об этом сообщила заявила спикер Совета... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:24+0300
2024-06-07T14:27+0300
политика
россия
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В случае серьезной угрозы для России, ее безопасности и суверенитету, страна будет использовать весь свой арсенал. Об этом сообщила заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Возьмите нашу доктрину, она четкая, внятная. Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо", — отметила сенатор на телеканале "Россия 1".Она подчеркнула, что если нет угрозы существованию страны, Россия никогда не будет применять ядерное оружие. Матвиенко также отметила, что у нее нет ощущения приближающейся ядерной войны, но есть некоторые нехорошие тенденции.
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россия
Политика, РОССИЯ
14:24 07.06.2024 (обновлено: 14:27 07.06.2024)
 
Матвиенко раскрыла, как Россия ответит на угрозы своей безопасности

Матвиенко: при возникновении угрозы стране РФ будет использовать весь арсенал

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В случае серьезной угрозы для России, ее безопасности и суверенитету, страна будет использовать весь свой арсенал. Об этом сообщила заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Возьмите нашу доктрину, она четкая, внятная. Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо", — отметила сенатор на телеканале "Россия 1".
Она подчеркнула, что если нет угрозы существованию страны, Россия никогда не будет применять ядерное оружие. Матвиенко также отметила, что у нее нет ощущения приближающейся ядерной войны, но есть некоторые нехорошие тенденции.
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