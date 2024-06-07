https://1prime.ru/20240607/menyu-848980364.html

"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's

"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:21+0300

2024-06-07T17:21+0300

2024-06-07T17:46+0300

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83790/24/837902427_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_5f583f60854f236213f2c52c5819cea6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев. Он отметил, что в меню хашбраун получит название "Картофельный оладушек". "Единственный продукт, который у нас до сих пор не перезапущен со времен McDonald's, это картофельный оладушек, хашбраун. Мы рады сообщить, что в пилоте он начнет продаваться в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 июня, а с осени мы думаем запустить его по всей стране", - сказал Пароев.Он уточнил, что первое время хашбраун будут производить за пределами России, в дружественных странах. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы локализовать его производство в стране", - отметил глава сети.Пароев также рассказал, что завод по переработке картофеля, который "Вкусно - и точка" строит вместе с "Мираторгом" в Орловской области, находится в процессе проектирования. "Мы ждем не дождемся, когда наконец сможем уже перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 июня в 10.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес