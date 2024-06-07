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"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's - 07.06.2024, ПРАЙМ
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"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's
"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:21+0300
2024-06-07T17:46+0300
россия
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев. Он отметил, что в меню хашбраун получит название "Картофельный оладушек". "Единственный продукт, который у нас до сих пор не перезапущен со времен McDonald's, это картофельный оладушек, хашбраун. Мы рады сообщить, что в пилоте он начнет продаваться в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 июня, а с осени мы думаем запустить его по всей стране", - сказал Пароев.Он уточнил, что первое время хашбраун будут производить за пределами России, в дружественных странах. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы локализовать его производство в стране", - отметил глава сети.Пароев также рассказал, что завод по переработке картофеля, который "Вкусно - и точка" строит вместе с "Мираторгом" в Орловской области, находится в процессе проектирования. "Мы ждем не дождемся, когда наконец сможем уже перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 июня в 10.00 мск.
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россия, бизнес
РОССИЯ, Бизнес
17:21 07.06.2024 (обновлено: 17:46 07.06.2024)
 
"Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из McDonald's

"Вкусно - и точка" запустила последний продукт из меню McDonald's — хашбраун

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервая вывеска появилась на ресторане "Вкусно - и точка" в Москве
Первая вывеска появилась на ресторане Вкусно - и точка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запустила последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.
Он отметил, что в меню хашбраун получит название "Картофельный оладушек".
"Единственный продукт, который у нас до сих пор не перезапущен со времен McDonald's, это картофельный оладушек, хашбраун. Мы рады сообщить, что в пилоте он начнет продаваться в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 июня, а с осени мы думаем запустить его по всей стране", - сказал Пароев.
Он уточнил, что первое время хашбраун будут производить за пределами России, в дружественных странах. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы локализовать его производство в стране", - отметил глава сети.
Пароев также рассказал, что завод по переработке картофеля, который "Вкусно - и точка" строит вместе с "Мираторгом" в Орловской области, находится в процессе проектирования. "Мы ждем не дождемся, когда наконец сможем уже перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 июня в 10.00 мск.
 
РОССИЯБизнес
 
 
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