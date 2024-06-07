https://1prime.ru/20240607/mer-848951857.html

Минэкономразвития призвало создать единый закон для цифровых платформ

Минэкономразвития призвало создать единый закон для цифровых платформ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития призвало создать единый закон для цифровых платформ

Минэкономразвития РФ выступает за создание единого отраслевого закона для цифровых платформ, заявил на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Максим... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:17+0300

2024-06-07T11:17+0300

2024-06-07T11:17+0300

цифровые платформы

закон

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/82862/31/828623184_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b00034f8141d89a78f4218f9403d3b9f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ выступает за создание единого отраслевого закона для цифровых платформ, заявил на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Максим Колесников. "У нас сейчас достаточно много разных инициатив, и по линии ФАС, и по линии Минпромторга, и в общем по линии наших законодателей, Совета Федерации. Нам кажется, и мы выступаем за создание такого единого отраслевого закона для цифровых платформ, который в себя включал бы ответы на те базовые вопросы, которые мы сейчас обсуждаем", - сказал Колесников. "Закон, который в первую очередь, конечно, заложил бы единый понятийный аппарат, какую область мы регулируем. Потому что у нас есть маркетплейсы, есть классифайд (доски объявлений - ред.) и так далее", - продолжил он. "В целом нам кажется, что отрасль готова к своему отраслевому закону. Мы готовы вместе с отраслью закон разрабатывать, в том числе определять, что необходимо уже на уровне закона регулировать, а где достаточно просто будет саморегулировать", - добавил замминистра. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровые платформы, закон, пмэф-2024