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Минэкономразвития призвало создать единый закон для цифровых платформ - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития призвало создать единый закон для цифровых платформ
Минэкономразвития призвало создать единый закон для цифровых платформ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития призвало создать единый закон для цифровых платформ
Минэкономразвития РФ выступает за создание единого отраслевого закона для цифровых платформ, заявил на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Максим... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:17+0300
2024-06-07T11:17+0300
цифровые платформы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ выступает за создание единого отраслевого закона для цифровых платформ, заявил на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Максим Колесников. "У нас сейчас достаточно много разных инициатив, и по линии ФАС, и по линии Минпромторга, и в общем по линии наших законодателей, Совета Федерации. Нам кажется, и мы выступаем за создание такого единого отраслевого закона для цифровых платформ, который в себя включал бы ответы на те базовые вопросы, которые мы сейчас обсуждаем", - сказал Колесников. "Закон, который в первую очередь, конечно, заложил бы единый понятийный аппарат, какую область мы регулируем. Потому что у нас есть маркетплейсы, есть классифайд (доски объявлений - ред.) и так далее", - продолжил он. "В целом нам кажется, что отрасль готова к своему отраслевому закону. Мы готовы вместе с отраслью закон разрабатывать, в том числе определять, что необходимо уже на уровне закона регулировать, а где достаточно просто будет саморегулировать", - добавил замминистра. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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цифровые платформы, закон, пмэф-2024
цифровые платформы, закон, ПМЭФ-2024
11:17 07.06.2024
 
Минэкономразвития призвало создать единый закон для цифровых платформ

Минэкономразвития РФ выступает за создание единого закона для цифровых платформ

© © РИА Новости / Руслан КривобокКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© © РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ выступает за создание единого отраслевого закона для цифровых платформ, заявил на ПМЭФ заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
"У нас сейчас достаточно много разных инициатив, и по линии ФАС, и по линии Минпромторга, и в общем по линии наших законодателей, Совета Федерации. Нам кажется, и мы выступаем за создание такого единого отраслевого закона для цифровых платформ, который в себя включал бы ответы на те базовые вопросы, которые мы сейчас обсуждаем", - сказал Колесников.
"Закон, который в первую очередь, конечно, заложил бы единый понятийный аппарат, какую область мы регулируем. Потому что у нас есть маркетплейсы, есть классифайд (доски объявлений - ред.) и так далее", - продолжил он.
"В целом нам кажется, что отрасль готова к своему отраслевому закону. Мы готовы вместе с отраслью закон разрабатывать, в том числе определять, что необходимо уже на уровне закона регулировать, а где достаточно просто будет саморегулировать", - добавил замминистра.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
цифровые платформызаконПМЭФ-2024
 
 
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