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Набиуллина заявила о росте числа рабочих мест в России
Набиуллина заявила о росте числа рабочих мест в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о росте числа рабочих мест в России
Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:19+0300
2024-06-07T19:19+0300
2024-06-07T19:21+0300
экономика
эльвира набиуллина
банк россии
рынок труда
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."При снижающемся уровне безработицы число рабочих мест последние месяцы продолжает расти, где-то с темпом 100-200 тысяч рабочих мест в месяц", - сказала она.
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эльвира набиуллина, банк россии, рынок труда
Экономика, Эльвира Набиуллина, Банк России, рынок труда
Набиуллина заявила о росте числа рабочих мест в России
Набиуллина: число рабочих мест в России растет на 100-200 тысяч в месяц