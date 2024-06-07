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Набиуллина заявила о росте числа рабочих мест в России

Набиуллина заявила о росте числа рабочих мест в России - 07.06.2024, ПРАЙМ

Набиуллина заявила о росте числа рабочих мест в России

Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T19:19+0300

2024-06-07T19:19+0300

2024-06-07T19:21+0300

экономика

эльвира набиуллина

банк россии

рынок труда

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Число рабочих мест в РФ продолжает расти, темпами по 100-200 тысяч в месяц, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина."При снижающемся уровне безработицы число рабочих мест последние месяцы продолжает расти, где-то с темпом 100-200 тысяч рабочих мест в месяц", - сказала она.

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эльвира набиуллина, банк россии, рынок труда