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В России предупредили о шоке на рынках в случае полного эмбарго США - 07.06.2024, ПРАЙМ
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В России предупредили о шоке на рынках в случае полного эмбарго США
В России предупредили о шоке на рынках в случае полного эмбарго США - 07.06.2024, ПРАЙМ
В России предупредили о шоке на рынках в случае полного эмбарго США
Идеи о всеобъемлющем эмбарго в США на российские товары "вилами на воде писаны", за ними видно желание запугать Россию, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:45+0300
2024-06-07T13:56+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Идеи о всеобъемлющем эмбарго в США на российские товары "вилами на воде писаны", за ними видно желание запугать Россию, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Это все вилами на воде писано, "всеобъемлющие эмбарго" и "запретить все". Потому что, конечно, рынки испытают определенный шок", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что в случае эмбарго начнутся проблемы для всех производств, производственных и транспортных цепочек. "То есть определенный политический подтекст - он есть, напугать, застращать. Но когда, видимо, дело доходит до серьезного анализа, то все не так просто", - заключил замминистра. В мае заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией.
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мид рф, сша, россия
МИД РФ, США, РОССИЯ
12:45 07.06.2024 (обновлено: 13:56 07.06.2024)
 
В России предупредили о шоке на рынках в случае полного эмбарго США

Замглавы МИД Панкин: идеи эмбарго в США на товары из России "вилами на воде писаны"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Идеи о всеобъемлющем эмбарго в США на российские товары "вилами на воде писаны", за ними видно желание запугать Россию, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Это все вилами на воде писано, "всеобъемлющие эмбарго" и "запретить все". Потому что, конечно, рынки испытают определенный шок", - сказал Панкин.
Он подчеркнул, что в случае эмбарго начнутся проблемы для всех производств, производственных и транспортных цепочек.
"То есть определенный политический подтекст - он есть, напугать, застращать. Но когда, видимо, дело доходит до серьезного анализа, то все не так просто", - заключил замминистра.
В мае заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией.
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МИД РФСШАРОССИЯ
 
 
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