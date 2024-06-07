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Путин заявил о необходимости вернуться к миграционной политике - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил о необходимости вернуться к миграционной политике
Путин заявил о необходимости вернуться к миграционной политике - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости вернуться к миграционной политике
Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, признал президент РФ Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:30+0300
2024-06-07T18:30+0300
экономика
россия
трудовые мигранты
владимир путин
пмэф-2024
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С.ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, признал президент РФ Владимир Путин."Осмысленной миграционной политики не выстроено... Проблема есть... И самое главное — местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту... Конечно, нам очень многое нужно будет по этому направлению сделать", — сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Путин отметил, что нужно вернуться к ее обсуждению как можно быстрее — нельзя делать вид, что проблемы не существует. "России нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов", — подчеркнул он.Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выдачу сертификатов владения русским языком для иностранных лиц частным организациям. Авторы законопроекта считают, что введение таких изменений позволит усилить государственный контроль за соблюдением требований к проведению экзамена и выдаче сертификатов, а также приведет к сокращению общего количества сертификатов.
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россия, трудовые мигранты, владимир путин, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, Трудовые мигранты, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
18:30 07.06.2024
 
Путин заявил о необходимости вернуться к миграционной политике

Путин: РФ нужны не просто трудовые мигранты, а специалисты, знающие русский язык

© РИА Новости . Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Иван Секретарев
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С.ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, признал президент РФ Владимир Путин.
"Осмысленной миграционной политики не выстроено... Проблема есть... И самое главное — местным гражданам не создавать никаких проблем ни на рынке труда, ни в быту... Конечно, нам очень многое нужно будет по этому направлению сделать", — сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Путин отметил, что нужно вернуться к ее обсуждению как можно быстрее — нельзя делать вид, что проблемы не существует.
"России нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов", — подчеркнул он.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на выдачу сертификатов владения русским языком для иностранных лиц частным организациям. Авторы законопроекта считают, что введение таких изменений позволит усилить государственный контроль за соблюдением требований к проведению экзамена и выдаче сертификатов, а также приведет к сокращению общего количества сертификатов.
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