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СМИ узнало, на какие мероприятия Милей поедет в Европу - 07.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнало, на какие мероприятия Милей поедет в Европу
СМИ узнало, на какие мероприятия Милей поедет в Европу - 07.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало, на какие мероприятия Милей поедет в Европу
Президент Аргентины Хавьер Милей все же отправится в поездку в Европу на встречу "большой семерки" в Италии, однако не будет принимать участия в конференции по... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:00+0300
2024-06-07T09:00+0300
аргентина
хавьер милей
украина
g7
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей все же отправится в поездку в Европу на встречу "большой семерки" в Италии, однако не будет принимать участия в конференции по Украине в Швейцарии, пишет газета Nacion со ссылкой на высокопоставленные источники. Саммит в итальянском Фосано пройдет 13-15 июня, а швейцарская конференция состоится 15-16 июня. На встречу G7 Милея специально приглашала глава правительства Италии Джорджа Мелони, а в Швейцарию - Владимир Зеленский. Ранее сообщалось, что Милей решил вообще не ехать в Европу, чтобы находиться в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня. Источники уточнили, что Милей пересмотрел первоначальное решение не принимать участие в саммите "семерки", и прибудет в Италию в среду, 12 июня. Он будет в стране три дня, а затем уедет обратно в Аргентину, чтобы вновь вернуться в Европу и выполнить запланированные мероприятия в Испании и ФРГ. Таким образом европейское турне аргентинского лидера продлится с 12-го по 15-е и с 22-го по 24-е июня. В публикации уточняется, что скорректированный график Милея не предусматривает участия в конференции по Украине. В Аргентине 17 июня отмечается День памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса, а 20 июня – День флага."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить так называемую "формулу мира" Зеленского. Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
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аргентина, хавьер милей, украина, g7
АРГЕНТИНА, Хавьер Милей, УКРАИНА, G7
09:00 07.06.2024
 
СМИ узнало, на какие мероприятия Милей поедет в Европу

Nacion: Милей поедет в Европу на саммит G7, но не на конференцию по Украине

© Фото : World Economic Forum/Ciaran McCrickardПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : World Economic Forum/Ciaran McCrickard
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей все же отправится в поездку в Европу на встречу "большой семерки" в Италии, однако не будет принимать участия в конференции по Украине в Швейцарии, пишет газета Nacion со ссылкой на высокопоставленные источники.
Саммит в итальянском Фосано пройдет 13-15 июня, а швейцарская конференция состоится 15-16 июня. На встречу G7 Милея специально приглашала глава правительства Италии Джорджа Мелони, а в Швейцарию - Владимир Зеленский. Ранее сообщалось, что Милей решил вообще не ехать в Европу, чтобы находиться в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня.
Источники уточнили, что Милей пересмотрел первоначальное решение не принимать участие в саммите "семерки", и прибудет в Италию в среду, 12 июня. Он будет в стране три дня, а затем уедет обратно в Аргентину, чтобы вновь вернуться в Европу и выполнить запланированные мероприятия в Испании и ФРГ. Таким образом европейское турне аргентинского лидера продлится с 12-го по 15-е и с 22-го по 24-е июня.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
В Госдуме назвали швейцарский саммит по Украине "ангажированной сходкой"
4 июня, 08:38
В публикации уточняется, что скорректированный график Милея не предусматривает участия в конференции по Украине.
В Аргентине 17 июня отмечается День памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса, а 20 июня – День флага.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить так называемую "формулу мира" Зеленского. Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
 
АРГЕНТИНАХавьер МилейУКРАИНАG7
 
 
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