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Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера
Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера
Минфин РФ будет обсуждать с Минэнерго корректировку формулы расчета топливного демпфера в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замминистра... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - МОСКВА. Минфин РФ будет обсуждать с Минэнерго корректировку формулы расчета топливного демпфера в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2024. "В ближайшие месяцы (будем обсуждать - ред.). Будем общаться с Минэнерго. Совещание в правительстве будет", - ответил Сазанов на вопрос о конкретных сроках обсуждения корректировки формулы расчета топливного демпфера. Минфин РФ рассматривает идею не обнулять полностью выплаты по топливному демпферу при превышении порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизельному топливу, предлагает дать возможность правительству принимать решение по каждому случаю отдельно, заявлял ранее РИА Новости Сазанов. Но окончательного решения правительства по этому вопросу все еще нет, уточнял он журналистам. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, минфин
Энергетика, РОССИЯ, Минфин
Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера
Сазанов: Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - МОСКВА. Минфин РФ будет обсуждать с Минэнерго корректировку формулы расчета топливного демпфера в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2024.
"В ближайшие месяцы (будем обсуждать - ред.). Будем общаться с Минэнерго. Совещание в правительстве будет", - ответил Сазанов на вопрос о конкретных сроках обсуждения корректировки формулы расчета топливного демпфера.
Минфин РФ рассматривает идею не обнулять полностью выплаты по топливному демпферу при превышении порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизельному топливу, предлагает дать возможность правительству принимать решение по каждому случаю отдельно, заявлял ранее РИА Новости Сазанов. Но окончательного решения правительства по этому вопросу все еще нет, уточнял он журналистам.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.