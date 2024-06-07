https://1prime.ru/20240607/minfin-848979919.html

Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера

Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера - 07.06.2024, ПРАЙМ

Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера

Минфин РФ будет обсуждать с Минэнерго корректировку формулы расчета топливного демпфера в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замминистра... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:16+0300

2024-06-07T17:16+0300

2024-06-07T17:16+0300

энергетика

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/13/839421327_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_98e6ef2a3c88cec184d08b1f744b8e6b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - МОСКВА. Минфин РФ будет обсуждать с Минэнерго корректировку формулы расчета топливного демпфера в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2024. "В ближайшие месяцы (будем обсуждать - ред.). Будем общаться с Минэнерго. Совещание в правительстве будет", - ответил Сазанов на вопрос о конкретных сроках обсуждения корректировки формулы расчета топливного демпфера. Минфин РФ рассматривает идею не обнулять полностью выплаты по топливному демпферу при превышении порога отклонения цен только по одному продукту - бензину или дизельному топливу, предлагает дать возможность правительству принимать решение по каждому случаю отдельно, заявлял ранее РИА Новости Сазанов. Но окончательного решения правительства по этому вопросу все еще нет, уточнял он журналистам. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин