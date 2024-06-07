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Минпромторг разработает СПИК 3.0 для увеличения роботизации производства - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг разработает СПИК 3.0 для увеличения роботизации производства
Минпромторг разработает СПИК 3.0 для увеличения роботизации производства - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минпромторг разработает СПИК 3.0 для увеличения роботизации производства
Минпромторг разрабатывает механизм СПИК 3.0, он должен будет стимулировать роботизацию и автоматизацию производства в РФ, возможные преференции, которые получат | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:48+0300
2024-06-07T09:48+0300
россия
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Минпромторг разрабатывает механизм СПИК 3.0, он должен будет стимулировать роботизацию и автоматизацию производства в РФ, возможные преференции, которые получат заключившие его компании – пока в проработке, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов."Сейчас мы думаем и работаем над тем, чтобы разрабатывать механизм СПИК 3.0, который стимулировал бы, возможно, роботизацию, автоматизацию производства. Мои коллеги сейчас над этим активно работают", - сказал он."Пока мы только работаем, я думаю, рано об этом говорить. Это ещё будет требовать обсуждения с коллегами из Минэкономразвития и Минфина, с председателем правительства. Пока работаем над этой темой", - также сказал Алиханов, отвечая на вопрос о преференциях для компаний, которые смогут заключить СПИК 3.0.Министр также уточнил, что СПИК 3.0 ориентирован не столько на строительство новых роботизированных заводов, сколько речь о реинжиниринге производственных процессов на действующих.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, минпромторг
РОССИЯ, Минпромторг
09:48 07.06.2024
 
Минпромторг разработает СПИК 3.0 для увеличения роботизации производства

Алиханов: Минпромторг разработает СПИК 3.0 для стимулирования роботизации производства

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Минпромторг разрабатывает механизм СПИК 3.0, он должен будет стимулировать роботизацию и автоматизацию производства в РФ, возможные преференции, которые получат заключившие его компании – пока в проработке, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Антон Алиханов.
"Сейчас мы думаем и работаем над тем, чтобы разрабатывать механизм СПИК 3.0, который стимулировал бы, возможно, роботизацию, автоматизацию производства. Мои коллеги сейчас над этим активно работают", - сказал он.
"Пока мы только работаем, я думаю, рано об этом говорить. Это ещё будет требовать обсуждения с коллегами из Минэкономразвития и Минфина, с председателем правительства. Пока работаем над этой темой", - также сказал Алиханов, отвечая на вопрос о преференциях для компаний, которые смогут заключить СПИК 3.0.
Министр также уточнил, что СПИК 3.0 ориентирован не столько на строительство новых роботизированных заводов, сколько речь о реинжиниринге производственных процессов на действующих.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
РОССИЯМинпромторг
 
 
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