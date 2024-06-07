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Алиханов рассказал о приоритетных направлениях работы Минпромторга РФ
Алиханов рассказал о приоритетных направлениях работы Минпромторга РФ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о приоритетных направлениях работы Минпромторга РФ
Глава министерства Антон Алиханов назвал приоритетные направления работы Министерства промышленности и торговли. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:42+0300
2024-06-07T19:42+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Глава министерства Антон Алиханов назвал приоритетные направления работы Министерства промышленности и торговли. "Это развитие оборонно-промышленного комплекса, обороноспособности нашей страны. Исполнение гособоронзаказа, развитие гражданских секторов, которые тоже связаны с двойным назначением. Воссоздание нашего авиационного флота", — сказал он, отвечая на вопрос о приоритетных векторах работы министерства. Он отметил, что среди приоритетных направлений также остаются вопросы ключевых технологических отраслей: робототехника и станкостроение."Еще раз повторю, технологические ключи к настоящей истинной технологической независимости — а значит, и к будущему лидерству — должны находиться в нашей стране. Поэтому сейчас мы очень активно работаем над формулированием национальных проектов технологического лидерства. И правительство буквально на следующей неделе начнет целую очередь стратегических сессий, в которых мы участвуем, и за некоторые такие проекты будем отвечать как головное министерство", — добавил министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 20.00 мск.
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россия, минпромторг, антон алиханов, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, Антон Алиханов, ПМЭФ-2024
Алиханов рассказал о приоритетных направлениях работы Минпромторга РФ
Алиханов рассказал о приоритетных направлениях работы Минпромторга РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Глава министерства Антон Алиханов назвал приоритетные направления работы Министерства промышленности и торговли.
"Это развитие оборонно-промышленного комплекса, обороноспособности нашей страны. Исполнение гособоронзаказа, развитие гражданских секторов, которые тоже связаны с двойным назначением. Воссоздание нашего авиационного флота", — сказал он, отвечая на вопрос о приоритетных векторах работы министерства.
Он отметил, что среди приоритетных направлений также остаются вопросы ключевых технологических отраслей: робототехника и станкостроение.
"Еще раз повторю, технологические ключи к настоящей истинной технологической независимости — а значит, и к будущему лидерству — должны находиться в нашей стране. Поэтому сейчас мы очень активно работаем над формулированием национальных проектов технологического лидерства. И правительство буквально на следующей неделе начнет целую очередь стратегических сессий, в которых мы участвуем, и за некоторые такие проекты будем отвечать как головное министерство", — добавил министр.
Глава Минпромторга Алиханов похвалил Aurus, на который уже пересел
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 20.00 мск.