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Минсельхоз ждет активизации перехода зарубежных компаний на рубли - 07.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240607/minselkhoz-848937314.html
Минсельхоз ждет активизации перехода зарубежных компаний на рубли
Минсельхоз ждет активизации перехода зарубежных компаний на рубли - 07.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз ждет активизации перехода зарубежных компаний на рубли
Объем продаж российской сельскохозяйственной продукции за рубли ежегодно растет, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в ведомстве... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T05:47+0300
2024-06-07T05:47+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Объем продаж российской сельскохозяйственной продукции за рубли ежегодно растет, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в ведомстве ожидают, что компании из дружественных стран в текущем году станут более активно переходить на расчеты в рублях. "Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам - не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже - есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями", - сказала Лут на полях ПМЭФ. Она напомнила, что в 2023 году президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий, что расчеты по сельскохозяйственной продукции с зарубежными покупателями могут проходить с использованием спецсчетов. "Сейчас мы его доработали, там были определенные нюансы, связанные с подготовкой нормативных документов. Мы доработали документ и ожидаем, что в этом году иностранные компании из дружественных стран начнут открывать счета в России и переходить более активно на расчеты в рублях, мы видим в этом хороший потенциал", - сказала министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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минсельхоз рф, пмэф-2024
Экономика, Минсельхоз РФ, ПМЭФ-2024
05:47 07.06.2024
 
Минсельхоз ждет активизации перехода зарубежных компаний на рубли

Минсельхоз ждет более активного перехода зарубежных компаний на рубли в 2024 году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкОксана Лут. Архивное фото
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Объем продаж российской сельскохозяйственной продукции за рубли ежегодно растет, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в ведомстве ожидают, что компании из дружественных стран в текущем году станут более активно переходить на расчеты в рублях.
"Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам - не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже - есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями", - сказала Лут на полях ПМЭФ.
Она напомнила, что в 2023 году президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий, что расчеты по сельскохозяйственной продукции с зарубежными покупателями могут проходить с использованием спецсчетов.
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"Сейчас мы его доработали, там были определенные нюансы, связанные с подготовкой нормативных документов. Мы доработали документ и ожидаем, что в этом году иностранные компании из дружественных стран начнут открывать счета в России и переходить более активно на расчеты в рублях, мы видим в этом хороший потенциал", - сказала министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаМинсельхоз РФПМЭФ-2024
 
 
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