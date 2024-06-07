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Минсельхоз ждет активизации перехода зарубежных компаний на рубли

Минсельхоз ждет активизации перехода зарубежных компаний на рубли - 07.06.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз ждет активизации перехода зарубежных компаний на рубли

Объем продаж российской сельскохозяйственной продукции за рубли ежегодно растет, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в ведомстве... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T05:47+0300

2024-06-07T05:47+0300

2024-06-07T05:47+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Объем продаж российской сельскохозяйственной продукции за рубли ежегодно растет, заявила РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в ведомстве ожидают, что компании из дружественных стран в текущем году станут более активно переходить на расчеты в рублях. "Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам - не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже - есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями", - сказала Лут на полях ПМЭФ. Она напомнила, что в 2023 году президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий, что расчеты по сельскохозяйственной продукции с зарубежными покупателями могут проходить с использованием спецсчетов. "Сейчас мы его доработали, там были определенные нюансы, связанные с подготовкой нормативных документов. Мы доработали документ и ожидаем, что в этом году иностранные компании из дружественных стран начнут открывать счета в России и переходить более активно на расчеты в рублях, мы видим в этом хороший потенциал", - сказала министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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