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Нельзя, чтобы одна страна была мировым центробанком, заявил Арсе

Нельзя, чтобы одна страна была мировым центробанком, заявил Арсе - 07.06.2024, ПРАЙМ

Нельзя, чтобы одна страна была мировым центробанком, заявил Арсе

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:28+0300

2024-06-07T16:28+0300

2024-06-07T16:37+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире."Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. Эти времена уже прошли", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что в многополярном мире нужно распространять собственные валюты, проводить в них взаиморасчеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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