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Нельзя, чтобы одна страна была мировым центробанком, заявил Арсе - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нельзя, чтобы одна страна была мировым центробанком, заявил Арсе
Нельзя, чтобы одна страна была мировым центробанком, заявил Арсе - 07.06.2024, ПРАЙМ
Нельзя, чтобы одна страна была мировым центробанком, заявил Арсе
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:28+0300
2024-06-07T16:37+0300
мир
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире."Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. Эти времена уже прошли", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что в многополярном мире нужно распространять собственные валюты, проводить в них взаиморасчеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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мир, боливия
МИР, Экономика, БОЛИВИЯ
16:28 07.06.2024 (обновлено: 16:37 07.06.2024)
 
Нельзя, чтобы одна страна была мировым центробанком, заявил Арсе

Президент Боливии Арсе: никакая страна не должна быть "мировым центробанком"

© Unsplah/Juliana KozoskiГлобус, мир
Глобус, мир
© Unsplah/Juliana Kozoski
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что нельзя допускать, чтобы одна страна стала "мировым центральным банком" и определяла денежно-кредитную политику в мире.
"Нельзя допустить, чтобы одна какая-то страна стала мировым центральным банком и определяла денежно-кредитную политику во всем мире. Эти времена уже прошли", - сказал Луис Арсе в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Он добавил, что в многополярном мире нужно распространять собственные валюты, проводить в них взаиморасчеты.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
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