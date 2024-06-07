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Мордашов пожаловался на "поборы" и предложил зафиксировать налоги на год
Мордашов пожаловался на "поборы" и предложил зафиксировать налоги на год - 07.06.2024, ПРАЙМ
Мордашов пожаловался на "поборы" и предложил зафиксировать налоги на год
Нынешний уровень налогов следует зафиксировать хотя бы на год, считает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов. Об этом он сказал на деловом завтраке... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:15+0300
2024-06-07T11:15+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Нынешний уровень налогов следует зафиксировать хотя бы на год, считает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов. Об этом он сказал на деловом завтраке "Сбера", цитаты приводит РБК. Бизнесмен, по его словам, "в целом не возражает" против поднятия налогов. Хотя налог на прибыль 25 процентов вместо 20 — это "многовато, но нормально"."Но мы видим постоянное введение новых поборов. Три года назад нам ввели акциз на сталь. По-моему, близко не идет речи о том, чтобы эти акцизы отменить. НДПИ на целый ряд минеральных ресурсов резко подняли, потом подумали-подумали и еще раз подняли, подумали-подумали, и уже на 40 процентов повышается НДПИ", - перечислил Мордашов. Кроме того, он озвучил "одно конкретное предложение" — принять закон, согласно которому никакие платежи и сборы на будущий год меняться не будут.Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. В частности, предлагается установить новую ставку налога на прибыль организаций в 25%. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.
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ндпи, алексей мордашов, пмэф-2024, экономика рф
НДПИ, Алексей Мордашов, ПМЭФ-2024, экономика РФ
Мордашов пожаловался на "поборы" и предложил зафиксировать налоги на год
Мордашов пожаловался на поборы - рост НДПИ может подрывать доверие бизнеса
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ.
Нынешний уровень налогов следует зафиксировать хотя бы на год, считает основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов. Об этом он сказал на деловом завтраке "Сбера", цитаты приводит РБК
.
Бизнесмен, по его словам, "в целом не возражает" против поднятия налогов. Хотя налог на прибыль 25 процентов вместо 20 — это "многовато, но нормально".
"Но мы видим постоянное введение новых поборов. Три года назад нам ввели акциз на сталь. По-моему, близко не идет речи о том, чтобы эти акцизы отменить. НДПИ на целый ряд минеральных ресурсов резко подняли, потом подумали-подумали и еще раз подняли, подумали-подумали, и уже на 40 процентов повышается НДПИ", - перечислил Мордашов.
Кроме того, он озвучил "одно конкретное предложение" — принять закон, согласно которому никакие платежи и сборы на будущий год меняться не будут.
Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. В частности, предлагается установить новую ставку налога на прибыль организаций в 25%. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.
ВТБ оценил влияние нового налога на прибыль в 2025 году