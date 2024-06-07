https://1prime.ru/20240607/moshennik-848970689.html

Зампред ВТБ рассказал, как избавиться от воздействия мошенника

Зампред ВТБ рассказал, как избавиться от воздействия мошенника - 07.06.2024, ПРАЙМ

Зампред ВТБ рассказал, как избавиться от воздействия мошенника

Одним из способов выведения клиента банка из-под влияния мошенников является вызов в отделение банка его родственника или звонок ему, заявил зампред ВТБ Георгий | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:14+0300

2024-06-07T15:14+0300

2024-06-07T15:14+0300

мошенничество

россия

втб

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Одним из способов выведения клиента банка из-под влияния мошенников является вызов в отделение банка его родственника или звонок ему, заявил зампред ВТБ Георгий Горшков. "Знаете, что является одним из основных таких триггеров, когда человек выходит из транса, в который его погружают мошенники? Вот если к нам приходит мужчина за таким кредитом, у нас есть подозрение, что он действует не вполне адекватно, самым главным триггером является вызов в отделение жены… или звонок жене.. Это очень важная линия защиты", - сказал Горшков на сессии "Защита прав граждан в интернете как вопрос экономической безопасности" на ПМЭФ. Также он отметил, что в случаях с пожилыми людьми звонок родственнику выводит клиента из такого состояния, а в случаях, когда якобы работодатель участвует в уговорах клиента взять деньги, - звонок своему коллеге по работе. Он отметил, что исследование банка показало, что 85% случаев мошенничества приходится на сценарий, когда мошенники "ловят до банка": то есть представляются "Госуслугами", полицейскими, социальным фондом, мобильным оператором. "Первая линия обороны, как можно помочь всем нам противодействовать по уму - запомнить и рассказать своим родителям, детям, друзьям: "Госуслуги" никогда никому не звонят!", - подчеркнул Горшков. ВТБ в 2023 году, по его словам, спас почти 11 миллиардов рублей денежных средств, которые были на счетах клиентов банка ВТБ, и которые мошенники пытались украсть. За первый квартал 2024 года банк ВТБ зафиксировал в своих системах 3 миллиона операций, которые вызвали у банка вопросы, кредитная организация абсолютное большинство из них подтвердила вместе с клиентами, но часть оказалась мошеннической. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, мошенники