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Зампред ВТБ рассказал, как избавиться от воздействия мошенника
Зампред ВТБ рассказал, как избавиться от воздействия мошенника - 07.06.2024, ПРАЙМ
Зампред ВТБ рассказал, как избавиться от воздействия мошенника
Одним из способов выведения клиента банка из-под влияния мошенников является вызов в отделение банка его родственника или звонок ему, заявил зампред ВТБ Георгий | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:14+0300
2024-06-07T15:14+0300
2024-06-07T15:14+0300
мошенничество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Одним из способов выведения клиента банка из-под влияния мошенников является вызов в отделение банка его родственника или звонок ему, заявил зампред ВТБ Георгий Горшков. "Знаете, что является одним из основных таких триггеров, когда человек выходит из транса, в который его погружают мошенники? Вот если к нам приходит мужчина за таким кредитом, у нас есть подозрение, что он действует не вполне адекватно, самым главным триггером является вызов в отделение жены… или звонок жене.. Это очень важная линия защиты", - сказал Горшков на сессии "Защита прав граждан в интернете как вопрос экономической безопасности" на ПМЭФ. Также он отметил, что в случаях с пожилыми людьми звонок родственнику выводит клиента из такого состояния, а в случаях, когда якобы работодатель участвует в уговорах клиента взять деньги, - звонок своему коллеге по работе. Он отметил, что исследование банка показало, что 85% случаев мошенничества приходится на сценарий, когда мошенники "ловят до банка": то есть представляются "Госуслугами", полицейскими, социальным фондом, мобильным оператором. "Первая линия обороны, как можно помочь всем нам противодействовать по уму - запомнить и рассказать своим родителям, детям, друзьям: "Госуслуги" никогда никому не звонят!", - подчеркнул Горшков. ВТБ в 2023 году, по его словам, спас почти 11 миллиардов рублей денежных средств, которые были на счетах клиентов банка ВТБ, и которые мошенники пытались украсть. За первый квартал 2024 года банк ВТБ зафиксировал в своих системах 3 миллиона операций, которые вызвали у банка вопросы, кредитная организация абсолютное большинство из них подтвердила вместе с клиентами, но часть оказалась мошеннической. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, втб, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, ВТБ, МОШЕННИКИ
Зампред ВТБ рассказал, как избавиться от воздействия мошенника
Горшков: звонок родственнику помогает избавиться от воздействия мошенника
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Одним из способов выведения клиента банка из-под влияния мошенников является вызов в отделение банка его родственника или звонок ему, заявил зампред ВТБ Георгий Горшков.
"Знаете, что является одним из основных таких триггеров, когда человек выходит из транса, в который его погружают мошенники? Вот если к нам приходит мужчина за таким кредитом, у нас есть подозрение, что он действует не вполне адекватно, самым главным триггером является вызов в отделение жены… или звонок жене.. Это очень важная линия защиты", - сказал Горшков на сессии "Защита прав граждан в интернете как вопрос экономической безопасности" на ПМЭФ.
Также он отметил, что в случаях с пожилыми людьми звонок родственнику выводит клиента из такого состояния, а в случаях, когда якобы работодатель участвует в уговорах клиента взять деньги, - звонок своему коллеге по работе.
Он отметил, что исследование банка показало, что 85% случаев мошенничества приходится на сценарий, когда мошенники "ловят до банка": то есть представляются "Госуслугами", полицейскими, социальным фондом, мобильным оператором.
"Первая линия обороны, как можно помочь всем нам противодействовать по уму - запомнить и рассказать своим родителям, детям, друзьям: "Госуслуги" никогда никому не звонят!", - подчеркнул Горшков.
ВТБ в 2023 году, по его словам, спас почти 11 миллиардов рублей денежных средств, которые были на счетах клиентов банка ВТБ, и которые мошенники пытались украсть. За первый квартал 2024 года банк ВТБ зафиксировал в своих системах 3 миллиона операций, которые вызвали у банка вопросы, кредитная организация абсолютное большинство из них подтвердила вместе с клиентами, но часть оказалась мошеннической.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.