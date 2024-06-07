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"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах

"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" предупредил о мошенничестве против детей в игровых сообществах

Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:02+0300

2024-06-07T15:02+0300

2024-06-07T15:02+0300

происшествия

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мошенники

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Злоумышленники в игровых сообществах могут под видом представителей службы поддержки или игроков входить в доверие к детям и провоцировать их отправить им деньги, рассказал на ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "К увлеченному игрой ребенку гораздо проще войти в доверие: злоумышленник может оперировать фактором "командного духа", некой общей целью, льстить, обещать то, что игрок по определению хочет получить, некоторое время играть с ним в одной команде. Таким образом мошенник достаточно быстро превращается в "своего" и начинает управлять ребенком в своих интересах. В результате ребенок становится жертвой злоумышленников и под их влиянием опустошает счета родителей", — сказал он. Кузнецов рассказал, что мошенники заставляют детей совершать действия для хищения денег со счетов родителей: отправить фото реквизитов карты в приложении, сделать перевод на указанные реквизиты, ввести данные на фишинговом сайте, просканировать QR-код.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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сбербанк, мошенники, россия, пмэф-2024